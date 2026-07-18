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Glasba

Kraftwerk: več kot pol stoletja elektro vizionarjev

Ljubljana, 18. 07. 2026 16.04 pred 22 dnevi 5 min branja 0

Avtor:
B.T.
V okviru trenutni turneji Multimedia Tour se bodo 28. julija ustavili v puljski Areni.

Več kot 56 let po ustanovitvi nemška zasedba Kraftwerk ostaja sinonim za elektronsko glasbo, saj velja za eno najvplivnejših skupin v zgodovini popularne kulture. Njihov revolucionarni zvok je postavil temelje sodobnim elektronskim glasbenim zvrstem, veličastnost koncertov pa lahko užijete tudi na trenutni Multimedia Tour, ko bodo konec meseca nastopili v naši bližini, na Hrvaškem.

Nemška zasedba Kraftwerk že več kot pet desetletij velja za enega najpomembnejših in najvplivnejših glasbenih kolektivov v zgodovini popularne glasbe. Skupino sta leta 1970 v Düsseldorfu ustanovila Ralf Hütter in Florian Schneider, ki sta želela ustvarjati glasbo z uporabo sodobne tehnologije in elektronskih instrumentov. V času, ko je bil rock v svoji progresivni fazi in je bila kitara večinoma (še vedno) bog, kar je bilo slišati po večini svetovnih odrov, sta Ralf in Florian ubrala povsem drugačno pot. Ustvarila sta studio Kling Klang in v njem začela razvijati lastne sintetizatorje, ritmične naprave in zvočne eksperimente, kar je pripeljalo k rojstvu prepoznavnega minimalističnega sloga, ki je združil strogo ritmiko, ponavljajoče melodije in futuristično estetiko. Nastala je glasba, ki ni predstavljala zgolj novega zvoka, temveč tudi nov način razmišljanja o odnosu med človekom, tehnologijo in družbo.

Kraftwerk obstajajo od leta 1970, ko so nastali v nemškem Düsseldorfu.
Kraftwerk obstajajo od leta 1970, ko so nastali v nemškem Düsseldorfu.
FOTO: Miro Majcen

Prvi albumi Kraftwerk (1970), Kraftwerk 2 (1972) in Ralf und Florian (1973) so močno odražali vpliv eksperimentalnega krautrocka, vendar je skupina pravi preboj dosegla leta 1974 z albumom Autobahn. Zgodila pa se je neverjetna stvar, saj je istoimenska skladba, dolga več kot dvajset minut, postala mednarodna uspešnica in dokazala, da lahko elektronska glasba nagovori široko občinstvo. Pokazalo se je, kako je lahko zvok sintetizatorjev, elektronskih ritmov in vokoderjev, ki je bil za tisti čas revolucionaren, odpre vrata popolnoma novemu glasbenemu izrazu. Uspeh je Kraftwerk popeljal na največje svetovne odre in utrdil njihov sloves pionirjev elektronske glasbe.

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Druga polovica sedemdesetih let je bila ustvarjalni vrhunec skupine, saj so izdali kultne albume kot so Radio Activity (1975), Trans-Europe Express (1977) in The Man Machine (1978) ter z vsakim odprli novo poglavje v svojem ustvarjanju. Plošče sodijo med najpomembnejše izdaje v zgodovini elektronske glasbe. Prav skladbe, kot so Trans-Europe Express, The Robots in The Model, so postale klasike, ki jih še danes pogosto slišimo v različnih priredbah in vzorcih. Leta 1981 je sledil album Computer World, na katerem so Kraftwerk skoraj preroško napovedali svet računalnikov, digitalnih komunikacij, domačih računalnikov in spletnih omrežij. Besedila o podatkih, številkah in računalniški družbi danes zvenijo presenetljivo sodobno, čeprav so nastala pred petinštiridesetimi leti.

Eden najpomembnejših dokazov vpliva Kraftwerka na svetovno glasbo je zgodba o skladbi Trans-Europe Express. Ameriški pionir hip-hopa Afrika Bambaataa je leta 1982 skupaj s producentom Arthurjem Bakerjem v skladbi Planet Rock uporabil prepoznavne ritme in melodije iz skladb Trans-Europe Express ter Numbers. Nastal je eden najvplivnejših posnetkov v zgodovini popularne glasbe, ki je elektronski zvok Kraftwerka prenesel na ulice New Yorka in postal temelj nastajajočega electra. Planet Rock je odprl novo poglavje v razvoju hip-hopa, breakdance kulture in elektronske plesne glasbe, kar nakazuje na enega ključnih trenutkov, ki je povezal evropsko elektronsko avantgardo z ameriško urbano glasbeno sceno.

V okviru trenutni turneji Multimedia Tour se bodo 28. julija ustavili v puljski Areni.
V okviru trenutni turneji Multimedia Tour se bodo 28. julija ustavili v puljski Areni.
FOTO: Miro Majcen

Posebnost Kraftwerka ni bila zgolj glasba, temveč tudi celostna umetniška podoba. Člani skupine so na odru nastopali v enakih kostumih, srajcah ali smokingih, ki so ji barvno uskladili s tematiko albumov. Ponavadi skoraj negibno, kot roboti, pri čemer so koncerti združevali glasbo, računalniško grafiko, projekcije in svetlobne učinke. S tem so ustvarili enega prvih resnično multimedijskih koncertnih spektaklov. Njihova estetika je močno vplivala na razvoj vizualne podobe elektronske glasbe, obenem pa je odprla vrata sodobnim avdiovizualnim koncertom, kakršne danes pripravljajo številni svetovni izvajalci.

Vpliv Kraftwerka na moderno glasbo je skoraj neizmerljiv. Brez njihovega dela si je težko predstavljati razvoj synth-popa, techna, electra, housa, industriala in številnih drugih elektronskih zvrsti. Njihov vpliv priznavajo glasbeniki, kot so Depeche Mode, New Order, Pet Shop Boys, Daft Punk, The Chemical Brothers, Orbital, Underworld in številni drugi, prav tako pa so njihove ritme in motive pogosto uporabljali pionirji ameriškega hip-hopa in detroitskega techna. Zasedba je pomembno vplivala tudi na izvajalce kot so David Bowie, Brian Eno in že omenjena Afrika Bambaataa, katerih ustvarjanje je pomagalo oblikovati sodobno popularno glasbo. Zaradi svojega izjemnega prispevka so Kraftwerk leta 2021 prejeli nagrado grammy za življenjsko delo in bili sprejeti v Alejo slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame).

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Čeprav je Schneider leta 2020 umrl, Hütter nadaljuje delo skupine z izbrano zasedbo glasbenikov in sodelavcev. Današnji koncerti ostajajo zvesti izvirni zamisli Kraftwerka: glasba, tehnologija in vizualna umetnost, ki tvorijo popolno celoto. Občinstvo lahko spremlja natančno sinhronizirane projekcije, računalniške animacije in brezhibno zvočno podobo, zaradi česar so njihovi nastopi pogosto opisani kot umetniška instalacija ali multimedijska predstava. Prav ta brezčasna kombinacija omogoča, da skupina ostaja aktualna in absolutno relevantna krepko po abrahamu njihovega nastanka.

Poleti 2024 so Kraftwerk pripravili odmeven koncert pred dunajskim gradom Schönbrunn, enim najlepših evropskih baročnih prizorišč. Nastop na prostem je združil monumentalno arhitekturo cesarskega dvorca in futuristične vizualne projekcije skupine, kar je ustvarilo izjemno vzdušje. Dogodek je znova pokazal, da Kraftwerk tudi danes ostajajo ena najbolj prepričljivih koncertnih atrakcij elektronske glasbe. Letošnja evropska turneja je nadaljevanje njihovega znamenitega projekta Multimedia Tour. Po spomladanskih koncertih na Japonskem in v drugih azijskih državah se je skupina preselila v Evropo, kjer nastopa na izbranih prizoriščih in festivalih. Julijski del turneje vključuje nastope v Pragi, madžarskem Veszprému, Beogradu, Bukarešti, Skopju in se bo zaključil 28. julija v puljski Areni na Hrvaškem. Organizatorji napovedujejo skoraj dvourni retrospektivni koncert z največjimi uspešnicami iz celotne kariere, obogaten z značilnimi 3D-vizualizacijami, računalniškimi animacijami in dovršeno svetlobno produkcijo. Avgusta obiščejo še festival na Palmi De Mallorci, septembra pa avstrijski Bregenz.

Njihov zvočno-vizualni spektakel navdušuje s skoraj brezhibno natančnostjo in brezčasno vizijo.
Njihov zvočno-vizualni spektakel navdušuje s skoraj brezhibno natančnostjo in brezčasno vizijo.
FOTO: Miro Majcen

Njihova pregovorna statičnost ostaja eden najbolj prepoznavnih zaščitnih znakov, čeprav pri Kraftwerku telesna govorica nikoli ni bila v ospredju – njihovo sporočilo že od leta 1970 z izjemno natančnostjo podaja klinično precizna elektronska glasba, ki navdušuje občinstva po vsem svetu, od Düsseldorfa prek New Yorka do Tokia. Kraftwerk danes deluje kot nesmrtna glasbena institucija, katere vpliv bo presegel tudi čas, ko fizičnih protagonistov ne bo več. Prav zato jih je vredno ujeti v živo, dokler je to še mogoče, saj njihov dovršeni zvočno-vizualni spektakel navdušuje s skoraj brezhibno natančnostjo in brezčasno vizijo.

Kraftwerk glasba obstoj kariera uspeh
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