Kralj Ezy-G in njegova resnica, letnik 2022

Vrnitev staroste slovenskega hiphopa ali pač d-pionirja štajerskega rapa je nekaj podobnega kandidaturi Kralja Matjaža na prihajajočih predsedniških volitvah. Ezy-G je Matjaž Ezgeta, akademski germanist in dominantna polovica dueta Dandrough. Slednji pa je druga postavka znamenitega domačega troglavega svetega hiphop grala, med katerega priševamo še centralca Alija Ena in Primorca Megija. Leta 1996 sem v imenu ranjkega Studia City pohitel na dogovorjeni intervju z Ezy-g-jem. Povod je bila prvenska ekipce Dandrough, ki ni imenovala ni drugače kot Ko pride Bog ... Od tedaj nismo zapravili niti treh desetletij, in lejga zlomka, vse naokrog je že davno postal en sam hiphop. Za legendo ne preseneča, da je za svojo veliko, a vendar tiho vrnitev izbrala zvočno dosledno mejni diskurz. Beati, ki ji je Ezgeti namešal mladi producent YngFireFly, so mestoma celo industrijski in kot taki priporočljivi le ožjemu fanovskemu jedru. Medtem ko je Ezy-G čeznje poveznil fenomenalne lirike. Malodane take, da bi jih kot učne priporočil v šolski kurikulim. Iskri pripovedovalec je še vedno vražje bister, a še kako zajedljiv. Kot nekoč, prav res. Veličastno ali pač classy prvino razumem Ezgetino britje norcev, in to najprej iz sebe. Večina ostalih pride na vrsto za tem. Countdown je prvi, komad Špeglar pa je sploh zmagovalna avtozafrkancija, ki bo na račun inteligentno izpovedanega humorja v trenutku posedla vse, in ne le tiste, ki v širni svet buljimo skozi male na nosu sloneče leče. Nekaj podobnega se utrne ob poslušanju songa Prhljaj. Celo hardcorovsko navdahnjena Radenci kljub relativni slogovni nekompatibilnosti lepo zrcali Ezy-G jevo zrelejšo perspektivo. Čudovita večdelna mistika Morgana odzvanja podobno. Album Atamorgana je stilsko sočna celota v vseh ozirih. Nenazadnje je dokaz Ezgetine modrostniške širine in še kako močno utripajočega sarkastičnega duha tudi dejstvo, da bo Atamorgana enako zavibrirala tako pri raperskih starošolcih kot tudi pri novodobnih traperjih. Ko ponovno pride Ezy-G, pač.

Ocena: 5