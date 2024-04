Angleška kraljeva straža proslavila 50. obletnico Abbine zmage na Evroviziji. Pred Buckinghamsko palačo v Londonu so v ta namen zaigrali nekaj Abbinih največjih hitov, med drugim tudi zimzeleni Mamma Mia in Dancing Queen . Posnetka Abbinih hitov v izvedbi straže sta hitro obšla splet.

Po evrovizijski zmagi je skupina z Waterloojem osvojila lestvice po vsem svetu. Istoimenski album je še vedno najbolje prodajan album na Švedskem. V milijonskih nakladah so se sicer prodajali vsi albumi skupine. Abba tako velja za eno najuspešnejših skupin v glasbeni zgodovini in za pop fenomen.

To ni prvič, da je angleška kraljeva straža v koraku s popularno kulturo. V preteklem letu so se tudi sami pridružili svetovnemu fenomenu filma Barbie in zaigrali uspešnico iz filma I'm Just Ken, ki jo je v filmu zapel Ryan Gosling in si z njo prislužil prvo grammyjevo nominacijo ter navdušil na oskarjih.