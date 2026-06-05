Kraljica popa priredila koncert presenečenja na Times Squaru

Zvezdnica Madonna je združila moči z znano aplikacijo za zmenkarije znotraj skupnosti LGBTQ in na znamenitem newyorškem trgu Times Square priredila velik brezplačen koncert, na katerega je prišla množica oboževalcev.

Kraljica popa, ki bo prihodnji mesec izdala album Confessions II, nadaljevanje uspešnice Confessions on a Dance Floor, je na koncertu presenečenja zapela tako uspešnice z albuma iz leta 2005, vključno s hitom Hung Up, kot nove pesmi I Feel So Free, Bring Your Love in Love Sensation.

"New York, ste pripravljeni? Vesel mesec ponosa," je dejala množici, ki je napolnila središče mesta, ki nikoli ne spi. In veliko spanca v teh dneh ne bo dobila niti pevka sama, v sklopu filmskega festivala Tribeca bo namreč priredila ogled 10-minutnega vizualnega projekta, osredotočenega na prvih šest skladb z albuma Confessions II .