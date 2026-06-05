Kraljica popa priredila koncert presenečenja na Times Squaru

Zvezdnica Madonna je združila moči z znano aplikacijo za zmenkarije znotraj skupnosti LGBTQ in na znamenitem newyorškem trgu Times Square priredila velik brezplačen koncert, na katerega je prišla množica oboževalcev.
Kraljica popa, ki bo prihodnji mesec izdala album Confessions II, nadaljevanje uspešnice Confessions on a Dance Floor, je na koncertu presenečenja zapela tako uspešnice z albuma iz leta 2005, vključno s hitom Hung Up, kot nove pesmi I Feel So Free, Bring Your Love in Love Sensation.
"New York, ste pripravljeni? Vesel mesec ponosa," je dejala množici, ki je napolnila središče mesta, ki nikoli ne spi. In veliko spanca v teh dneh ne bo dobila niti pevka sama, v sklopu filmskega festivala Tribeca bo namreč priredila ogled 10-minutnega vizualnega projekta, osredotočenega na prvih šest skladb z albuma Confessions II .
Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v mesecu juliju, ko bo zvezdnica nastopila med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva na stadionu MetLife v New Jerseyju.
Times Square je eno najbolj prepoznavnih križišč na svetu in se nahaja v središču Manhattna v New Yorku. Znan je predvsem po svojih ogromnih digitalnih reklamnih panojih, živahnem utripu, gledališčih na Broadwayu in kot središče zabavne industrije. Ime je dobil po nekdanjem sedežu časopisa The New York Times, danes pa velja za simbol mesta, ki nikoli ne spi, in je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti na svetu.
Mesec ponosa je mednarodni dogodek, ki se vsako leto obeležuje v juniju v čast LGBTQ+ skupnosti. Namenjen je ozaveščanju o pravicah spolnih manjšin, praznovanju njihove identitete ter spominu na zgodovinske dogodke, kot so bili nemiri v Stonewallu leta 1969 v New Yorku, ki so bili ključni za začetek sodobnega gibanja za pravice istospolno usmerjenih oseb.
Filmski festival Tribeca je mednarodni filmski festival, ki se odvija v istoimenski soseski v New Yorku. Ustanovila sta ga leta 2002 Robert De Niro, Jane Rosenthal in Craig Hatkoff kot odziv na teroristične napade 11. septembra, z namenom revitalizacije spodnjega Manhattna. Festival danes velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmski industriji, kjer se predstavljajo tako neodvisni filmi kot tudi večje produkcije in vizualni projekti.
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