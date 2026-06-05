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Glasba

Kraljica popa priredila koncert presenečenja na Times Squaru

New York, 05. 06. 2026 11.02 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Madonnin koncert presenečenja na trgu Times Square v New Yorku.

Vedno pestri Times Square je bil nedavno še posebej oblegan. Kraljica popa Madonna je namreč v sklopu promocije novega albuma Confessions II na znamenitem trgu priredila koncert presenečenja. "New York, ste pripravljeni? Vesel mesec ponosa," je dejala množici, ki je napolnila središče mesta, ki nikoli ne spi.

Zvezdnica Madonna je združila moči z znano aplikacijo za zmenkarije znotraj skupnosti LGBTQ in na znamenitem newyorškem trgu Times Square priredila velik brezplačen koncert, na katerega je prišla množica oboževalcev.

Kraljica popa, ki bo prihodnji mesec izdala album Confessions II, nadaljevanje uspešnice Confessions on a Dance Floor, je na koncertu presenečenja zapela tako uspešnice z albuma iz leta 2005, vključno s hitom Hung Up, kot nove pesmi I Feel So Free, Bring Your Love in Love Sensation.

"New York, ste pripravljeni? Vesel mesec ponosa," je dejala množici, ki je napolnila središče mesta, ki nikoli ne spi. In veliko spanca v teh dneh ne bo dobila niti pevka sama, v sklopu filmskega festivala Tribeca bo namreč priredila ogled 10-minutnega vizualnega projekta, osredotočenega na prvih šest skladb z albuma Confessions II .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v mesecu juliju, ko bo zvezdnica nastopila med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva na stadionu MetLife v New Jerseyju.

Razlagalnik

Times Square je eno najbolj prepoznavnih križišč na svetu in se nahaja v središču Manhattna v New Yorku. Znan je predvsem po svojih ogromnih digitalnih reklamnih panojih, živahnem utripu, gledališčih na Broadwayu in kot središče zabavne industrije. Ime je dobil po nekdanjem sedežu časopisa The New York Times, danes pa velja za simbol mesta, ki nikoli ne spi, in je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti na svetu.

Mesec ponosa je mednarodni dogodek, ki se vsako leto obeležuje v juniju v čast LGBTQ+ skupnosti. Namenjen je ozaveščanju o pravicah spolnih manjšin, praznovanju njihove identitete ter spominu na zgodovinske dogodke, kot so bili nemiri v Stonewallu leta 1969 v New Yorku, ki so bili ključni za začetek sodobnega gibanja za pravice istospolno usmerjenih oseb.

Filmski festival Tribeca je mednarodni filmski festival, ki se odvija v istoimenski soseski v New Yorku. Ustanovila sta ga leta 2002 Robert De Niro, Jane Rosenthal in Craig Hatkoff kot odziv na teroristične napade 11. septembra, z namenom revitalizacije spodnjega Manhattna. Festival danes velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmski industriji, kjer se predstavljajo tako neodvisni filmi kot tudi večje produkcije in vizualni projekti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
madonna koncert times square presenečenje

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KOMENTARJI2

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Slash
05. 06. 2026 12.26
Kakšnega križa ni vtikala v ... dolgčas pol.
Odgovori
+1
1 0
devlon
05. 06. 2026 11.26
na meji okusa...oziroma brez okusa. Ta spada že na področje gerontologije
Odgovori
+2
3 1
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