Kraljica Veselica: v Planico prihaja tridnevni festival narodnozabavne glasbe

Med drugimi so svoj nastop potrdili: Ansambel Saša Avsenika, Ansambel Franca Miheliča, Fantje s Praprotna, Koncertni ansambel Slakove glasbe, Alpski kvintet, Alfi in njegovi muzikanti, Fantje z vseh vetrov, Beneški fantje, Štirje kovači, Štajerskih 7, Veseli Begunjčani, Okrogli muzikanti, Slovenski zvoki, Prifarski muzikanti, Gadi, Vražji muzikanti, Poskočni muzikanti, Veseli svatje, Ansambel Stil, Ansambel Banovšek, SOS kvintet in mnogi drugi.

Britanci noreli za The Beatles, Slovenci za Avseniki

Kar The Beatles pomenijo za Anglijo in Strauss za Avstrijo, Avseniki pomenijo za Slovenijo. Spisali so zgodovino, zgradili so nov glasbeni svet, ob bok ostalim glasbenim zvrstem postavili svoj glasbeni žanr, novo zvočnost, ki prej ni obstajala. Glasbeni fenomen iz Begunj na Gorenjskem je med letoma 1953 in 1990 prodal 32 milijonov plošč ter odigral tudi po 300 koncertov letno. Svetovno znana ameriška glasbena revija Billboard je o ansamblu redno pisala, podatek, da so The Beatles in Pink Floyd v Nemčiji skupaj prodali 15 milijonov plošč, Avsenik pa v istem času preko 20 milijonov, je dovolj zgovoren.

Svojo glasbo so ponesli v najprestižnejše in največje koncertne dvorane, na olimpijskem stadionu v Berlinu so igrali pred 80 tisoč poslušalci, dobili so mnogo nagrad, med drugim evropskega glasbenega oskarja za izvirnost, Zlato coklo na Nizozemskem kot najvišje glasbeno priznanjr, Zlato vrtnico v Avstriji za največkrat predvajan ansambel na radijskih valovih, platinasto medaljo Hermann Ĺöns nemškega kulturnega ministrstva.