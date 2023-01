'Kralju rock'n'rolla smo se poklonili na najlepši možni način'

Orto bar se je konec tedna prelevil v nostalgičen kraj, posvečen praznovanju Elvisove 88. obletnice rojstva. Na oder sta stopili skupini Sam's Fever in Johnny And His Rockin' Tunes iz Hrvaške ter poustvarili nostalgično obdobje Elvisove glasbe. "V preteklosti smo že prirejali manjše koncerte za praznovanja kraljevega rojstnega dne, a česa takšnega ne pomnimo, saj se mi zdi, kot da je bil Elvis med nami," je vzdušje na koncertu opisal vodilni član skupine Sam's Fever Samuel Hudl , ki se je ob tem spominjal tudi praznovanj rojstnega dne, ki so jih imeli z originalnimi Elvisovimi glasbeniki, leta 2018 v Cvetličarni in leta 2022 v Festivalni dvorani.

'Energija nas je povzdignila v višave'

Samuel Hudl je dodal, da ne more pozabiti izjemne energije v Orto Baru, ki je pospremila Elvisovo obletnico rojstva. "Opažamo, da se baza oboževalcev Elvisa Presleyja iz leta v leto povečuje, zato smo zares izjemno počaščeni, da so nekateri med njimi danes praznovali rojstni dan skupaj z njim v Orto Baru. Izjemno vesel in počaščen sem, da so se nam na odru pridružili prijatelji iz sosednje Hrvaške, Johnny & His Rockin' Tunes ter Dare Kaurič in Reno Čibej iz Kingstonov, ki sta nas očarala s svojo interpretacijo Elvisovih pesmi."

Koncert v Orto Baru pa ob obletnici rojstva ni bil klasičen, temveč so mu člani skupine Sam's Fever namenili posebno pozornost. "Ob 88. obletnici rojstva je bil naš koncert obarvan s pridihom obdobja rockabilly sounda petdesetih let, obdobja, v katerem je Elvis postal zvezda. Tematsko smo se dotaknili tudi koncerta Aloha From Hawaii', saj 14. januarja 2023 mineva natanko 50 let od legendarnega oddajanja koncerta po vsem svetu prek satelita. To je bil za tiste čase edinstven dogodek, ki se v tej obliki ni več ponovil," je dodal in še enkrat poudaril, da je bil letošnji koncert nekaj zares posebnega.