Kranjčan pred velikim prebojem v tujino?

"To, da sem uspel sestaviti dovolj dobro zgodbo in dobil možnost vodenja novega projekta pri britanski založbi, pod katero med drugimi ustvarja tudi superzvezdnik Rag'n'Bone Man, najbolje poznan po uspešnici Human, je zame velika stvar, saj sem svoje življenje posvetil temu poklicu, ter se leta in leta pilil na projektih, tako doma kot v tujini. Mislim, da je čas, da svoje znanje iz glasbenih videospotov popeljem tudi v filmsko ustvarjanje, ki sem si ga tako zelo želel in novi videospot Ramson Badbonez bo prav to. Mešanica kreativnega ustvarjanja in filma, kar je zame najboljša motivacija za naprej," je povedal Rok.



Ramson Badbonezvelja za pionirja londonske hip-hop scene, Rok pa je prepričan, da je to šele začetek, saj bi se rad preizkusil tudi v filmskih vodah. Njegov občutek za estetiko in kompozicijo lahko primerjamo z ameriškimi hip-hop video producenti. "Sedaj sem v pravi formi in čas je, da začnem ustvarjati to, kar si zares želim," je optimističen režiser, ki upa, da bo odgovoren za še eno uspešno zgodbo na tujem iz dežele na sončni strani Alp.