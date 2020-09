Kranjčanka Dinna v spotu za novo pesem Mila tudi zaplesala

23-letna Dina Arapović, ki jo zdaj že dobro poznajo tisti, ki radi poslušajo balkan glasbo, predstavlja novo ljubezensko pesem z naslovom Mila. V videospotu, ki so ga posneli v Narodni galeriji v Ljubljani in v športni dvorani Tabor, lahko vidimo tudi njene plesne gibe, kar ji je predstavljalo izziv, saj ni profesionalna plesalka. Delo so jim oteževale tudi visoke temperature in upoštevanje ukrepov proti koronavirusu. In kako jim je uspelo?

"Mila je ljubezenska pesem in govori o tem, kako je, ko se stvari v zvezi 'ohladijo'. Še vedno je prisotna ljubezen, a včasih ne znamo ločiti ljubezni od racionalnosti. Prvič, ko sem slišala 'beat', se mi je zdel drugačen in prav to sem iskala. Hkrati sem v pesmi želela melodije, ki niso klasične, vendar gredo hitro v uho. To je v glasbi, ki jo pojem, zelo pomembno," pripoveduje mlada Kranjčanka Dina Arapović, ki jo na balkan glasbeni sceni poznajo kot Dinno.

Je avtorica tako glasbe kot besedila. Pri besedilu ji je pomagal Radovan Radovanović, ki sicer piše tekste za "resnejšo" glasbo in poezijo v srbohrvaščini, pri glasbi pa Luka Radaković Rale, s katerim že imata nekaj duetov (Drive By, Tony Montana, Rano, Požuri). "Z Luko imava podoben pogled na glasbo in najino sodelovanje se je že v preteklosti izkazalo za uspešno. Z vnemo že ustvarjava naslednje projekte.

icon-expand Dinna je predstavila novo pesem z naslovom Mila. FOTO: osebni arhiv

Pesem je nastajala šest mesecev. "V glasbi sem perfekcionist in sem prisotna pri vseh fazah nastajanja pesmi. Menim, da je pomembnejše delati na kakovosti in se projektu posvetiti maksimalno, kot pa na količini in narediti nekaj polovičarsko. Res pa je, da živimo v dobi hiperprodukcije in da publika od nas zahteva nove pesmi na vsake tri mesece, kar pa zna biti zelo zahtevno,"prizna. Ko je posnela pesem, je vedela, da si želi spot, ki bo minimalističen in umetniški. Prišli so na idejo, da v njem pleše in združi glasbo s plesom.

icon-expand Snemanje videospota je bilo precej naporno, priznava, saj je v njem tudi zaplesala.

Videospot so snemali julija v Narodni galeriji v Ljubljani in v športni dvorani Tabor. Posnel ga je Blaž Hojžar,koreografijo pa je pripravila mlada talentirana plesalka Jasmina Kurtić, s katero sta se na snemanje aktivno pripravljali in trenirali tri tedne. "Zame je bilo snemanje precej naporno, saj moramo vzeti v obzir, da nisem profesionalna plesalka in da je bilo zame vse to novost. Imeli smo zahtevno koreografijo in en odsek plesa sem morala večkrat ponoviti, da bi končni izdelek bil vrhunski. Tudi ekipa se je izkazala vrhunsko, poleg visokih temperatur pa smo se ukvarjali tudi z maskami, saj smo morali upoštevati pravila in skrbeti za varnost,"še pravi Dinna.

