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Glasba

Krasen novi album soul-pop zasedbe Batista Cadillac

Ljubljana, 12. 09. 2026 11.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Dvojka prevzema vodilno pozicijo.

BATISTA CADILLAC - II

Dosledno zapeljiv drugi album ljubljanske soul-pop skupine uvodoma ponudi četverec songov, ki razkrivajo vsem odraslim še kako dobro znan emotivni tobogan: nepričakovan vžig neskončne ljubezni (Prvič), naporno slovo od ljubljene(ga) (15. december), veselica na račun ponovne samostojnosti (Vse imam) ter še eno, še bolj sveže, še bolj divje iskrenje srca (Piran). "Zdaj veš, kdo sem zate bil, vsako noč ti misel stiska vrat, ko iz ust obrišeš kri, veš, kdo imel te je res rad", je verz, ki potrjuje, da Batista Cadillac mislijo zares. Glasbeni slog zvesto sledi pesniškemu navdihu, saj je Prvič zrel R&B-pop song, ki mu ne manjka spogledljivosti. Ob tem, da njegov naslednik - sploh s poudarjeno frazo, ki pritiče dejanski ali pa sinth-fingirani pihalni sekciji, le še dodaja maskulinski naboj. Vse imam je tako lahko mirno sproščen, saj prijeten disco-shuffle Piran napove, da se bodo motivike tudi v prihajajočih enotah zvezdavo mešale in oplajale, predvsem pa, da nas tudi v nadaljevanju čaka razburljivo jedro albuma in naposled njegov skrivnostni zaključek. Mimo napeva Nehal sem te iskat, ki simbolizira poletni flirt, Batistina ekipa servira bluesovski maestral z naslovom Georgia (K tebi domov). Brez dvoma pa je vrhunec albuma duet s Senidah, ki kaj lahko zasede najvišjo stopničko med brihtno-sinkopiranimi pop groove-i, ustvarjenimi pri nas. Komad v najbolj sijočem smislu spomni na zimzeleno prebojnost ducata najboljših kompozicij Vlada Georgieva. "Vidim budučnost, bit će bolje", skladno s pričakovanji, iskreno optimistično zapira sijajen albumski met, ki so ga Batista Cadillac razvili in virtuozno dovršili ob nemali pomoči producenta Anžeta Kacafure (izvorno hiphop producenta ter ključnega člana po letu 2018 ugaslih Muff ter glasbenega direktorja zaledja uspešne Senidah). Za likof je tu še PS, ki v navihanem funky naklonu nedvoumno povzame "dvojkino" sporočilo: "Brez vsakršnih skrbi, vse bo kul". Zlata medalja za domač album leta gre bendu ... Batista Cadillac!

Ocena: 5

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