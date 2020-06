Krasno prerisani Badly Drawn Boy

Manchestrski sanjač je bil od izida svojega prvega albuma leta 2000 znan po umirjenih, a vendar nikoli počasnih predmestnih pastoralih. Damon Gough, bolj znan kot Badly Drawn Boy, je bil in ostal elektrificirani kantavtor - in to v najbolj krepostnem in pohvalnem pomenu. Njegovi verzi so še vedno zabavni opisi različnih osebnih stanj in prav takih odzivov - bodisi pesnika bodisi opevanih - na trenutke, ki jih doživljamo vsakodnevno malodane vsi. Badly Drawn Boy je nemara koga še posebej zdramil kot avtor čudovite glasbe za filmsko uspešnico About A Boy. To je za filmsko zgodbo o priložnostnem odnosu med londonskim kratkohlačnikom (Nicholas Hoult) zdolgočasenim dandijem (Hugh Grant), ki se komično razvija potem, ko je jasno, da prvi ne bo posvojenec drugemu ali drugi nikoli ne bo očim prvemu. Goughov song Silent Sighostal eden od sinonimov za britanskih indie-pop novega tisočletja, še prej pa odlična navezava na uspešno romantično-komedijo. Od tedaj je minilo osemnajst let. Vmes je Badly Drawn Boy izdal še sedem albumov. Nekateri med njimi niso bili kaj prida uspešni. To še zlasti velja za predzadnje tri. S tem pričujočim delom Banana Skin Shoesse je Badly Drawn Boy na sceno vrnil po kar osmih tihi sezonah. In rezultat je navdušujoč. Vse kar je nekoč krasilo skromnega glasbenika ni izpuhtelo. Ob tem, da je njegov novi dolgometražnik sijajen primer dobre zvokovne gradnje. Mehak avtorski pop je slikovit tako v pripovednem smislu, še zlasti pa v produkcijskem. Večina aranžmajev je zelo polnih, bogatih, kaloričnih, prav nikoli pa se ne zgodi, da bi Badly Drawn Boy pretiraval z efekti ali kakimi drugimi zvočnimi figurami. Če že, uporabi vedno milo-zveneča godala. Banana Skin Shoes je zelo podoben predzadnjemu albumu Colors(2017) kalifornijskega posebneža Becka. Med boljše z zbirke Banana Skin Shoes uvrščam songeTony Wilson Said, I Need Someone To Trust in Colours. Zagotavljam: všeč bo vsakomur.

Ocena: 3,5