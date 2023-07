Kreativni maestral še vedno premalo slavnih švedskih alter popevkarjev

Sedmi album göteborška kvarteta Little Dragon je produkcijsko prijetno mehak, za poletno poslušanje pa pohvalno osvežilen. Že šestnajst let je od izida istoimenskega prvenca, ki je v dobršni meri začrtal izraz ene najbolj cenjenih evropskih left-filedovskih pop združb. Še vedno pa velja, da Little Dragons, predvsem na račun stilsko raznorodnih, še bolj pa zaradi melodijsko nikoli posebej sladkobnih popevk, namesto na komercialni domet raje stavijo na svojo zdaj že močno razširjeno in še kako zvesto bazo navijačev, tudi ameriških. Slugs Of Love bo tej nedvomno zelo všeč. Pri čemer je naslovna téma, ki se izvije iz pseudo trip-hopaške Frisco, pristna, a izrazito novovalovska robotika, ki jo pogojno lahko primerjamo z zgodnimi uspešnicami B-52's - če bi te kdaj smele dobiti dream-pop glazuro. Na polovici prepoznavno igrive in eklektične songovske zbirke se utrne pomenljiva odličnost Stay. Temu komadu soularski značaj skupaj s pevko Yukimi Nagano prikupno pridrži atlantski raper JID. Nenazadnje je že uvodna Amöban krasno plaho podkovana z mičnim drum'n'bassom. Artistični funky-goove jam prestavlja aktualni hit Kenneth, ki ga nasledi daljša kompozicija Glow. V tej sodeluje Damon Albarn, a še preden se vodja Gorillaz (in Blur) sploh oglasi, nas tekstura pretežno upočasnjenega napeva, pravzaprav prekmalu, spomni, da gre res za, recimo, tretji koren-iz-Gorillaz. Naganova je med številnimi pop-elektroniki v preteklosti, seveda, sodelovala tudi z Albarnovimi kvazi-virualci. Matematiko šestminutne Glow dejansko zvezavno zaplete tudi dolga čudaška vmesna pavza, ki jo nasledi vibracija na las primerljiva s tisto z albuma Paris (ali pač iz naslovne teme le-tega) ikonskega producenta in poprej punk ideologa Malcolma McLarena (letnik 1994). Zanimivo je tudi to, da so Little Dragons na naslovnico albuma Slugs Of Love prvič pristavili skupinski portret. Slednje pa le še dodatno potrjuje, da se evolucija švedskega komba, ki ga sestavljajo gimnazijski prijatelji – in bi jo, zdaj pa res že moral poznati sleherni glasbeni sladokusec – malodane šele začenja.

Ocena: 4