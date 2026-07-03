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Glasba

Kreslin, Lovšin in Predin znova skupaj na odru

Maribor, 03. 07. 2026 17.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič Alen Podlesnik
Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin

Trg Leona Štuklja je sinoči ponovno preplavila več tisoč glava množica. Na glavnem odru so namreč nastopili trije legendarni rokerji - Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin. Na posebnem koncertu z naslovom Piše se leto 2026: Kreslin, Predin, Lovšin, večno mladi, za vedno in, so s svojimi uspešnicami poskrbeli za nepozaben glasbeni večer. Na vrhuncu večera je trojica tudi skupaj stopila na oder in z občinstvom na vse grlo zapela pesem, ki je že desetletja rezervirana za največje uspehe slovenskih športnikov.

Na Glavni oder so v skupnem projektu, pripravljenem posebej za Festival Lent 2026, stopili slovenski glasbeni velikani Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin. Kreslin je bil zraven od začetka. Na prvem Festivalu Lent je uravnal festivalski kompas, katerega Severnica je postal skozi desetletja. Predin je s svojo lucidno ironijo, poetično melanholijo in družbeno ostrino prispeval ključne gradnike festivala, Lovšin, oče slovenskega punka, pa mu je dodal neukročeno in uporniško energijo, ki ga spremlja še danes.

Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin so na Festivalu Lent znova stopili skupaj na oder.
Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin so na Festivalu Lent znova stopili skupaj na oder.
FOTO: POP TV

Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Trojica je vsak zase s svojo zasedbo ter skupaj kot edinstven trio – tako kot že velikokrat na lentovskih odrih – vtisnila neizbrisen pečat festivalu in vsem, ki so ga ta večer obiskali. Ekskluzivni koncert z glasbenimi gosti in s sporedom, ki ni bil le niz skladb, ampak galerija ponarodelih stihov, v katere so se ovile prve ljubezni celih generacij. 

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