Kreslin, Lovšin in Predin znova skupaj na odru

Na Glavni oder so v skupnem projektu, pripravljenem posebej za Festival Lent 2026, stopili slovenski glasbeni velikani Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin. Kreslin je bil zraven od začetka. Na prvem Festivalu Lent je uravnal festivalski kompas, katerega Severnica je postal skozi desetletja. Predin je s svojo lucidno ironijo, poetično melanholijo in družbeno ostrino prispeval ključne gradnike festivala, Lovšin, oče slovenskega punka, pa mu je dodal neukročeno in uporniško energijo, ki ga spremlja še danes.
Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Trojica je vsak zase s svojo zasedbo ter skupaj kot edinstven trio – tako kot že velikokrat na lentovskih odrih – vtisnila neizbrisen pečat festivalu in vsem, ki so ga ta večer obiskali. Ekskluzivni koncert z glasbenimi gosti in s sporedom, ki ni bil le niz skladb, ampak galerija ponarodelih stihov, v katere so se ovile prve ljubezni celih generacij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.