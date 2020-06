Vlado Kreslin prvič od začetka epidemije spet na odru

Koncertno družabno življenje po Sloveniji je glede na ukrepe bolj butične narave. Cikel koncertov so že začeli v ljubljanskem Kinu Šiška, kjer bodo do avgusta postregli s kar enajstimi. Zaradi morebitnega drugega vala in zaostrovanja ukrepov ne morejo postreči z večjim številom glasbenih prireditev, vendar pa se kljub negotovi prihodnosti trudijo ponovno vzpostaviti koncertno dogajanje. V Domžalah pa je prvič po treh mesecih in pol na oder stopil Vlado Kreslin.