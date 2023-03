Meghan Trainor je izdala videospot za svoj najnovejši hit z naslovom Mother, v njem pa glavno vlogo ponudila morda najslavnejši mami v svetu popularne kulture – Kris Jenner. Mamadžerka klana Kardashian – Jenner je za to priložnost svoje temne lase zamenjala za platinasto pričesko ter svetu s pomočjo pesmi sporočila: "Jaz sem tvoja mati, poslušaj me."

Ameriška pevka Meghan Trainor, ki je pred leti zaslovela s hitom All About That Bass, je nedavno izdala novo skladbo z naslovom Mother, za katero je posnela tudi poseben videospot. Poseben zato, ker je v njem v glavno vlogo postavila mamo in menedžerko družine Kardashian – Jenner, 67-letno Kris Jenner.

icon-expand Kris Jenner zvezda novega videospota Meghan Trainor. FOTO: Youtube

Morda najslavnejša mama v svetu popularne kulture je za to priložnost svoje temne lase zamenjala za platinasto pričesko in v slogu legendarne Marilyn Monroe skupaj s plesalci zaplesala ob besedah: "Jaz sem tvoja mati, poslušaj me. Prenehaj s tem mansplainingom (poenostavljena in pogosto netočna ter preveč samozavestna razlaga problema navadno s strani moškega ženski, op.a.), nihče ne posluša. Povej mi, kdo ti je dal dovoljenje za govor? Jaz sem tvoja mati, poslušaj me." Trainorjeva si je pri ustvarjanju najnovejšega hita pomagala z melodijo skladbe Mr. Sandman ženskega kvarteta The Chordettes, ki je veljala za veliko uspešnico v petdesetih letih preteklega stoletja.

