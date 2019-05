Križanke pokale po šivih: Dan D s širokim repertoarjem navdušili

Deset let po velikem koncertu s simfoniki so se Dan D vrnili na oder ljubljanskih Križank. Na koncertu so predstavili tako novi album kot širok izbor starejših skladb, ki so zaznamovale njihovo kariero.

Zasedba je predstavila tako stare in nove pesmi. FOTO: Miro Majcen

Zadnji dve leti so Dan D prebili v svojem prostoru za vaje, kjer so prirejali intimne dogodke za svoje prijatelje. Približno 2.000 radovednih obiskovalcev iz vse Slovenije je imelo priložnost sodelovati pri ustvarjanju zgodbe albuma Milo za drago, hkrati pa so skupini pomagali doumeti, da je njihov trud prerasel okvir 'placa' za vaje in si zasluži predstavitve tudi na večjem prizorišču.

Zasedba Dan D se je po desetih letih vrnila v Križanke. FOTO: Miro Majcen

Na velikem odru ljubljanskih Križank smo tako lahko slišali presek celotne zgodbe skupine: od energije električnih kitar in rockerskih balad z začetka njihove kariere pa vse do zrelih izletov v akustiko in glasbo, ki jo ustvarjajo danes. V toplem majskem večeru so odzvanjale pesmi San San, Plešeš, Love Song, Voda, Čas in druge. Med koncertom so se pri pesmih v ozadju predvajali videospoti znanih slovenskih zasedb Mrfy, Fed Horses, Matterter Zale Kralj& Gašperja Šantla.Obiskovalci so uživali v skoraj dvournem koncertu.

FOTO: Miro Majcen

Scena na odru je v velikih Križankah pričarala intimen prostor. Na odru so se članom skupine pridružili bobnarji in eden naših najboljših trobentačev in komponistovIgor

Matkovič. Na koncu, pri pesmih Laži miin Boli me K, je na oder prišla tudi Emanuela Montanič, pianistka in profesorica glasbe ter življenjska sopotnica Nikole Sekulovića, basista Dan D. Pika na i večeru je bil veličasten in udaren zaključek s komadom Morilec in animacijo v stilu televizijske odjavne špice z zahvalami.