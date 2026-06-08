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Glasba

Križanke preplavile melodije skupine Queen

Ljubljana, 08. 06. 2026 20.36 pred 17 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Križanke so preplavile melodije skupine Queen

Križanke so preplavile melodije skupine Queen in legendarnega Freddieja Mercuryja – občinstvo je prevzel svetovni spektakel Queen Symphony Sensation. Ob 20-letnici delovanja se jim je na odru pridružil tudi gost Mickey Callisto, za katerega pravijo, da je njegov glas najbližje glasu Freddieja Mercuryja – poleg tega, da ga prijatelji na vsaki zabavi "žicajo", naj zapoje Bohemian Rhapsody, uživa tudi na svetovnih odrih.

Sinoči je Križanke zavzel svetovni spektakel, ki že dvajset let pelje naprej zapuščino skupine Queen – vokalno in vizualno. Kako se frontman Ivan prelevi v Freddieja? "Seveda si želim biti čim bolj v njegovem liku, ampak rad se pa tudi jaz zabavam, zato na odru izvedem karkoli mi pade na pamet. Mislim, da sva imela oba enak posluh."

Na odru se jim je pridružil fant, za katerega mnogi pravijo, da je najbližje glasu Freddieja Mercuryja. Se s tem strinjate ali se vam zdi, da ljudje včasih preveč iščejo "novega Freddieja"? "To je moj naravni glas." Kako se to obnese v vsakdanjem življenju?

"Je zelo dober trik za zabave, ki se je obnesel za nekaj časa. Ko sem bil s prijatelji na zabavah, so me skoz prosili, če lahko zapojem Bohemian Rhapsody, pa sem rekel: 'Dajte mi alkohol.' Freddie je bil zelo pristna oseba, pri kateri je šlo za srce. In ko poješ in pišeš iz srca, se to dotakne ljudi."

Queen Freddie Mercury Mickey Callisto Bohemian Rhapsody
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KOMENTARJI1

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Neat
09. 06. 2026 14.17
Mickey Callisto je res odličen, a na trditev, da je njegov glas najbližje glasu Freddieja Mercuryja, se Marc Martel samo nasmehne.
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