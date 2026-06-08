Križanke preplavile melodije skupine Queen

Sinoči je Križanke zavzel svetovni spektakel, ki že dvajset let pelje naprej zapuščino skupine Queen – vokalno in vizualno. Kako se frontman Ivan prelevi v Freddieja? "Seveda si želim biti čim bolj v njegovem liku, ampak rad se pa tudi jaz zabavam, zato na odru izvedem karkoli mi pade na pamet. Mislim, da sva imela oba enak posluh."

Na odru se jim je pridružil fant, za katerega mnogi pravijo, da je najbližje glasu Freddieja Mercuryja. Se s tem strinjate ali se vam zdi, da ljudje včasih preveč iščejo "novega Freddieja"? "To je moj naravni glas." Kako se to obnese v vsakdanjem življenju?

"Je zelo dober trik za zabave, ki se je obnesel za nekaj časa. Ko sem bil s prijatelji na zabavah, so me skoz prosili, če lahko zapojem Bohemian Rhapsody, pa sem rekel: 'Dajte mi alkohol.' Freddie je bil zelo pristna oseba, pri kateri je šlo za srce. In ko poješ in pišeš iz srca, se to dotakne ljudi."