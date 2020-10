KRT na samostojno avtorsko pot s 'krvavo romantičnim' singlom

Andreja Barbiča KRTA je glasbena odisejada vodila preko Karla Destovnika Kajuha do rokenrola, od Podžljebna, Tavžntrože, Stare šule inEl Kachonovdo samega sebe, saj se to pot predstavlja s samostojnim avtorskim projektom. Večni upornik pa se je kot vsi hrepeneči poeti v iskanju raja zataknil nekje pri ljubezni, ki je tako erotična, morilska in brezkompromisna, da je še 7 smrtnih grehov romantičnih.