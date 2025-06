Krvava resničnost sveta, zavita v perfekcijo glasbe

Kdor je bil pred slabimi 17 leti v Križankah, ko sta nas že obiskala Robert Del Naja ( 3D ) in Grantley Marshall ( Daddy G ), ki sta gonilni sili zasedbe Massive Attack , se je zagotovo podvizal in namuznil, ko je bilo pred meseci razkrito, da bo zasedba nastopila v okviru evropske prestolnice kulture GO! 2025, v goriški areni pri Rdeči hiši.

Začetki zasedbe segajo v leto 1988, ko sta bila prvotno v skupini še Tricky in Mushroom , v srčiko začetka 90. let pa so zadeli že s prvencem Blue Lines (1991), nato pa nadaljevali s Protection (1994) ter neverjetno uspešnim tretjim izdelkom Mezzanine (1998), tako prvo kot tretjo ploščo pa je revija Rolling Stone uvrstila med 500 najboljših albumov vseh časov.

Na italijanski strani Gorice so se tako v poznih popoldanskih dnevih začeli nabirati obiskovalci, od rokerjev, v črna oblačila in mejkap odetih goth deklet, pa vse do metalcev in povsem običajnih smrtnikov, vsi pa so prišli z namenom, da slišijo zasedbo, ki se počasi približuje štirim desetletjem ustvarjanja. Samo pet albumov so nam ponudili, zadnji je bil Heligoland (2010), a njihova vloga je dandanes zelo relevantna, sploh po njihovih angažiranosti, kar smo lahko na lastni koži in čutilih zaznali v nadaljevanju.

V uvodnem ogrevanju so se po 19. uri na velikanskem odru zvrstili DJ Paulo, pevka DADA ter DJ Max Passanto + XOver. Po 20-minutni zamudi od napovedanih 21.30 pa so na oder že nekoliko ohlajenega goriškega asfalta stopili 3D, Daddy G in ostala, več kot 10-članska ekipa, odvisno od gostujočega pevca oz. pevke na odru. Ker je bilo jasno, da Massive Attack ne bodo ostali "dolžni" nikomur od svetovnih politikov, ki so odgovorni za trenutno stanje v svetu, so že od prve minute naprej začeli z mirovniško-političnim bombardiranjem. A zgolj v italijanščini (pozabili, da je GO! slovensko-italijanski projekt?), uvodno pa zavrteli In My Mind, priredbo Gigija D'Agostina, ter nadaljevali z Risingson ter Girl I Love You. Kot gostujoči pevec z njimi še vedno sodeluje reggae legenda Horace Andy, ki je poleg megahita Skylarking iz 70. let, znan tudi po tem, da ima kar 30 otrok s 17 različnimi ženskami.