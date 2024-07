Ksenija Filipič, prva Slovenka na odru Ultra Europe: To je veliko priznanje

OGLAS

Split je bil v preteklih dneh prizorišče svetovno znanim DJ-jem in poleg ekskluzivnih nastopajočih (med katerimi so bili tudi Martin Garrix, Afrojack, Hardwell in Armin Van Buuren) je nastopila tudi slovenska DJ-ka Ksenija Filipič, ki deluje pod umetniškim imenom DEXENIA.

Čeprav ima kar nekaj izkušenj z nastopi na velikih prizoriščih po Aziji, je Ultra Split prav posebno doživetje, saj je blizu doma. "Nastopiti na tem svetovno znanem odru je zame res velika čast, saj sem s tem postavila nov mejnik v karieri in s tem postala prva Slovenka, ki je uspela stopiti na oder Ultra Europe. To je zame res veliko priznanje. Poleg tega pa se mi odpirajo vrata za naprej, saj so me na festivalu opazili agentje iz svetovno poznane agencije in se že obetajo podobno poznani festivali po celem svetu, tako da res neprecenljivo," je povedala za našo medijsko hišo.