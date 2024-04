Kühlschrank z novo pesmijo reflektira odnose in doživljanje v času pandemije

Kühlschrank se je na slovenskem glasbenem prizorišču prvič pojavil leta 2012, ko je bil uvrščen na kompilacijo Imamo dobro glasbo s pesmijo Skrivnostno nebo, v kateri je glasbeni samouk že začrtal obrise tematik, ki jim ostaja zvest do danes. Njegova besedila se ukvarjajo z odnosi – do sebe in bližnjih, do sveta in okolice – ter dojemanjem prostora in časa, v katerem živimo. Kühlschrank se ne okvirja v določen žanr, ne zanika pa močnih vplivov britpopa, kultnih The Smiths in drugih velikanov britanske glasbene scene, kot so Radiohead, Depeche Mode, David Bowie.