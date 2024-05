Kühlschrankov kontrast bo zares hladil šele poleti

OGLAS

Kühlschrank - Sivi obrazi

S skepso in tudi z razočaranjem obtežene Kühlschrankove refleksije so pravi antipot veseljaškemu vandalizmu. Simon Fugina, naš še vedno premalo slavni princ neobzirnega poetičnega indie-pop hladu ima zaupljivo podporo v navezi s producentom Petrom Penkom. Sploh, ko gre za hitrejšo ritmiko. Pri čemer je beat tudi tokrat praktično razmazan oziorma tega odlično prekriva le nekaj izbranih klasično sintetiziranih tonov. Radijsko-napovedovalsko umirjen in znižan Kühlschrankov glas pa tako ali tako vsakogar vedrih misli nemudoma spreobrne v samopomilujočega heretika. Ustvarjena dinamika izzveni naravnost perfektno. Še več. Veličastno dvojnost bo song Sivi obrazi dočakal šele v prihodnjih tednih, mesecih, ko bomo imeli klišejsko ogorelih in poletno hihitajočih fac že vrh glave. Unikatni ljubljanski kantavtor Kühlschrank je še enkrat več celo tromesečje pred vsemi. Ocena: 4,5 Dua Lipa - Illusion

Bolj ko vztrajamo pri preverjenem, manj prostora prepuščamo fantazijam in iluzijam, mar ne. Nekam sumljivo bi se zdelo, da se pomenskega protislovja znotraj tega dance-pop songa ne zavedajo tudi njegovi ustvarjalci. Še predno udari hitrejši ritem, nas londonska pop zvezdnica nagovori s tremi vokalnimi legami ali s tremi standardnimi tipi svojega obrtniško povsem sprejemljivega petja. Toda v kontekstu opevanja iluzij, Dua Lipa izpade še bolj šablonsko - in zato dolgočasno. Illusion je tretji singlični poskus opozoriti na prihajajoči tretji album vrle pevke, ki se bo imenoval Radical Optimism (Skrajno prepričanje, da dobro prevlada/-uje na zlim). Ok. Cinik bi ob tem namesto pustimo se presenetiti, bržčas raje dodal pustimo se optimizirati, optimizirati tako, da tudi če ne bo, bomo imeli občutek, da je - dobro. Jejžeš. Ocena: 2,5 Sabrina Carpenter - Espresso

Carpenterjeva je še ena iz Disnyjevega nabora. Prvi album je zdaj 24-letnica izdala pred dolgimi sedmimi leti, s Espressom pa nazdavlja že kar šestemu. Espresso je lahkoten disco pamflet, ki ni bil ustvarjen s posebej umetelnim kompozicijskim prijemom, zgodba, ki jo opeva brhka ameriška starleta tudi ni posebej razmišljujoča, globoka ali psihološko zahtevna, njena pesniška forma prav tako ni zahteven trohejski četverec/sedmerec. Song spominja na nedavne zmage soularke in raperke Doje Cat. Tako središčna pohvala lahko zadane le ob neverjetno sproščenost ali pač táko dramsko igro glavne akterke. A če se razrašča funky-disco vibracija, ki že meji na house-music-party, potem je še najbolj pomembno, da pevka kakovostno uživa in se prešerno nasmiha. Ocena: 3,5 Chloe - Boy Bye

