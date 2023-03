Kultni album zasedbe Karlowy Vary znova na vinilu

Album La Femme zasedbe Karlowy Vary tudi po skoraj štirih desetletjih še vedno deluje zelo relevantno in sveže. Prvotne posnetke so remasterizirali z originalnih trakov, natisnili pa so jih v omejeni izdaji na svetlo modrem vinilu.

Gre torej za raritetno zapuščino kultnega zagrebškega post-punk banda Karlowy Vary , neizbrisno sled na tiste čase post punka, ko so uporništvo in družbena angažiranost odstopili prostor umetniškim ekspresijam, zaznamovanimi z mračnimi izlivi čustev, ki so bili tipični za postpunkovsko estetiko.

Reizdaji vinilnega albuma skupine Karlowy Vary bodo sledile tudi ponovne izdaje albumov skupin Borghesia, Videosex in Beograd. Založba Matrix Music pa se je prav zaradi omenjenih izdaj preimenovala v Matrix Music Arhiv, ki se osredotoča na iskanje in ponovne izdaje davno izgubljenih kultnih albumov iz osemdesetih in devetdesetih let, predvsem regionalnih izvajalcev z mednarodnim pridihom.

Karlowy Vary veljajo za svojevrstne pionirje omenjene glasbene smeri v nekdanji Jugoslaviji, še posebej če vzamemo v obzir dejstvo, da se za začetek post punk dobe šteje prvenec skupine Television , album Marquee Moon iz leta 1977. Zasedba je sicer začela delovati že leta 1981, le nekaj zatem, ko so nastale zasedbe, ki veljajo za temeljne kamne post punk scene, kot so Joy Division, Bauhaus ali The Cure.

Zasedba se je sprva imenovala Korowa bar, po baru iz kultnega romana in filma Peklenska pomaranča kultnega Stanleyja Kubricka. V prvi postavi so bili pevec Igor Zambelli - Slojmun, Dražen Pencel - Pink, Zdravko Ostojić - Mark, Tomo In Der Mühlen in tudi Davor Gobac, kasneje (in še vedno) poznan kot pevec skupine Psihomodo Pop. Pred Varjo so k sodelovanju povabili legendarnega Milana Manojlovića - Mancea ki je prijateljstvo z Magi spremenil v sodelovanje pri ustvarjanju albuma, bila pa je tudi soavtortica pri pesmih Stranac in Dečja pesma.

Posneli so demoposnetek leta 1984, ki ni bil nikoli izdan, četudi je ohranjen, svoje delo pa nato zapečatili na prvencu, leto kasneje. La Femme so tako izdali leta 1985 v produkciji tedanjega PGP RTB, čeprav so material posneli že precej pred tem. Na njem je osem pesmi, skupaj z njihovo različico legendarne uspešnice skupine T-Rex Get It On. Zasedba je posnela tudi nikoli objavljeni drugi album Haotika in utegne se zgoditi, da bo tudi ta po dolgih desetletjih vendarle ugledal luč sveta ...