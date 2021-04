Kupili karto za spletni koncert Marca Anthonyja, a ostali praznih rok

Oboževalci in poslušalci Marca Anthonyja so se naučili težke lekcije glede spletnih koncertov … Zadeva se seveda ne more primerjati s tistimi v živo, saj je tehnologija tokrat zatajila.

Koncert Marca Anthonyja, na katerem bi se mu moral pridružiti tudi Daddy Yankee, naj bi se začel ob 20. uri po lokalnem času v Miamiju.

"Dober večer! Koncert se še ni začel. Platforma Maestro se sooča z nevšečnostmi. Cenimo vaše potrpljenje, koncert se bo začel čez nekaj minut. Tehnična ekipa se trudi težavo rešiti, kolikor hitro je mogoče," je tvitnil 52-letni glasbenik.

Marcovi oboževalci seveda niso bili preveč zadovoljni, ker so plačali za sobotni koncert, za katerega so bili prikrajšani zaradi večjih tehničnih težav. Nekateri so čakali celo tri ure, na koncu pa so se morali sprijazniti, da ne bo nič s težko pričakovanim koncertom, ki naj bi ga predvajali v 85 državah. A oboževalci so na koncu ostali nepotešeni latino ritmov.