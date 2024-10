KuZle z novo izdanim albumom arhivskih posnetkov

Punk skupina KuZle iz Idrije je delovala le slabi dve leti, med 1980 in 1982, vendar je pustila neizbrisen pečat na slovenski glasbeni punk sceni. V skupini so se takrat zbrali Bojan Lapanja, Dare Kaurič, Dušan Moravec in Iztok Turk. V svojem kratkem 'roku trajanja' so postali vzor številnim generacijam in z novo izdanim albumom arhivskih posnetkov Vse je isto brišejo meje med generacijami ter še vedno navdušujejo z ustvarjalnim punk nabojem in sporočili.

To dokazuje tudi band Manifest, čigar člani so se rodili že davno po koncu obstoja zasedbe in so na promociji albuma v živo nastopili v rodni Idriji s KuZle repertoarjem. Na promociji albuma Vse je isto se je v lokalnem lokalu zbralo veliko ljudi, ki so obujali spomine na mladost in obenem ustvarjali spomine za prihodnost.

Ker so se KuZle že davnega leta odločile, da v živo ne bodo več nastopale, saj nočejo izpasti kot patetične kreature, so glasbeni del nastopa prepustili bandu Manifest, ki so, kakor pravijo Kuzle, sami odigrali repertoar bolje, kot bi jih one. Na vprašanje, ali lahko pričakujemo še kaj novega od zasedbe, so v smehu odgovorile takole:"Najprej smo izdali enojni album, letos dvojnega, čez par pa trojnega, ki pa ga bo ustvarila umetna inteligenca."