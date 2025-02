Kvatropirci 14-letnico delovanja obeležili z intimnim koncertom

"Leta 2019 smo Kvatropirci v Gallusovi dvorani nastopili skupaj z Janom Plestenjakom in takrat začeli sanjati o samostojnem koncertu v Cankarjevem domu. Ideja je zorela, leta glasbenega ustvarjanja so nas oblikovala in danes so se te sanje uresničile. Današnji večer bo za vedno zapisan med naše najlepše spomine," so po koncertu povedali Kvatropirci . Ob štirinajsti obletnici glasbenega delovanja so namreč prvič pripravili koncert, na katerem so ob večglasnem petju, spremljavi benda in godal zazvenele izključno njihove pesmi. "Za ta večer smo garali več let in občutek, ko vidiš publiko, ki pozna tvoje pesmi, je neprecenljiv. Prav občinstvo je nepogrešljiv del naše zgodbe in res smo hvaležni, da so nas danes podprli v tako velikem številu ter hram kulture napolnili do zadnjega kotička," so še dodali.

"Zgodila se nam je ena prelomnica in hvaležni smo ter veseli, da se je zgodilo na takšen način, kot se je. Vse je bilo tako, kot je moralo biti. Še dopoldne oziroma čez dan smo neverjetno uživali. To je res nor občutek," so po koncertu povedali za našo ekipo. "14 let smo delali za to, da se je nabralo toliko pesmi, da smo sedaj morali celo tri izpustiti, saj je bil program predolg. Zapeli smo jih 26 in res je užitek, ko vidiš ljudi, ki pojejo z nami in poznajo besedilo. To doživeti je nekaj najboljšega," so še dodali.

V zadnjih štirinajstih letih so Kvatropirci doživeli marsikaj – od nepozabnih trenutkov na odru do izzivov, ki jih prinaša skupno glasbeno ustvarjanje. "Če kaj, je naša zgodovina res bogata," so se pošalili. "Ne ravno v denarju, ampak v izkušnjah. Doživeli smo vse, od objemov do prepirov," so priznali, a hitro dodali, da se v bendu nikoli niso zares skregali – prej nasprotno, povezujejo jih glasba in prijateljstvo, slednje pa jih druži tudi s pevko Alyo. Ta je na odru Cankarjevega doma z njimi zapela Spet zaljubljena in Pesem, ob koncu koncerta pa so skupaj s Čuki izvedli še njihovo Če se od spominov da živet. Koncert je bil pravo popotovanje po njihovi dosedanji glasbeni poti. Zapeli so vsem dobro poznane Življenje, Nepozabljena, Mila, Deklica in še mnoge druge. Manjkali nista niti dve priredbi dalmatinskih uspešnic, občinstvo pa je premierno slišalo tudi novo, še neizdano pesem Helij. Ob koncu je še enkrat sledila njihova največja uspešnica Moja in ob stoječih ovacijah ter večminutnem aplavzu se je večer, poln glasbenih presežkov, zaključil.