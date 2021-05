Kvatropirci ob deseti obletnici s skladbo Mila napovedujejo nov album

Kvatropirci predstavljajo pesem Mila, ki kot prva napoveduje izdajo novega albuma, ta pa bo izšel ob deseti obletnici nastopanja. Pesem Mila posvečajo vsem, ki so že imeli kdaj zaradi ljubezni strgana krila, a še vedno verjamejo v tople, povezane in globoke osebne odnose.

Zasedba Kvatropirci noro verjame v ljubezen in njeno mistično moč. Zato so se svojim poslušalcem odločili pričarati lep mozaik mistike, ki so ga ustvarili z glasbo v povezavi s čudovito kuliso Benetk. Tam so namreč posneli videopodobo aktualne skladbe.

icon-expand Kvatropirci v Benetkah. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Pod zvočno podobo in glasbo skladbe Mila se tokrat podpisuje kitarist Kvatropircev, Samo Kališnik, besede pa je v ljubezensko obarvane rime stkala njegova partnerica Jasmina Šmarčan. Videospot za skladbo so fantje v začetku maja snemali na praznih beneških ulicah. Glavno žensko vlogo je odigrala slovenska miss športa 2018 Dora Markun. Doro so gledalci lahko videli tudi v eni izmed oddaj aktualne sezone MasterChef, ko so tekmovalci zanjo pripravljali 'baby shower'.

V videu se prepletajo lepote Benetk in njihova značilna kultura, kreativna avtorja videopodobe,Matic Plevel inMatjaž Kosmač,pa sta poleg stvarnega sveta želela izpostaviti še eno dokaj aktualno tematiko v moderni družbi, in sicer pomanjkanje iskrenih, globokih in čutečih medsebojnih intimnih odnosov. In prav slednje je razlog, zakaj glavno igralko dobršen del spota spremljamo s tipično beneško obrazno masko na glavi. Ta še bolj poudari odsotnost, odtujenost in hladnost površinskih odnosov.

icon-expand Zasedba z Doro Markun. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Kvatropirci v letu 2021 praznujejo desetletnico delovanja. Ob tej priložnosti pripravljajo koncertno turnejo po Sloveniji, ki bo nosila pomenljivo ime, 10za10, pričela pa naj bi se 15. julija s koncertom v Ormožu. Za te koncerte pripravljajo poseben, popolnoma na novo postavljen program, in sicer bodo poleg svojih uspešnic izvedli tudi nekaj največjih slovenskih pop-rock hitov v spremljavi petčlanske skupine vrhunskih slovenskih glasbenikov. Priljubljena zasedba bo vse informacije o koncertni turneji, novih skladbah ter novem albumu svojim zvestim privržencem sproti ponujala tudi na družbenih omrežjih.