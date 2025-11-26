Kvatropirci pred 15. obletnico delovanja predstavljajo nov videospot

"Pesem Helij je stara že štiri leta. Takrat smo namreč Kvatropirci zbirali komade oziroma material za nov album, ko nas je kontaktiral Raay za skladbo Življenje, ki je bila naslovna pesem serije Ja, chef! Takrat smo z njim začeli sodelovati in omenil je, da ima še eno pesem, za katero bi si želel, da jo izvedemo Kvatropirci. Ta pesem je bila Helij," so povedali Kvatropirci .

Šlo je za klasično balado z rahlim pridihom devetdesetih in lepim besedilom, ki ni bilo preveč pocukrano, a je vseeno pustilo pečat. Pesem jim je bila takoj všeč in hitro so se vanjo zaljubili. Nato pa je prišlo obdobje menjave članov, zato so potrebovali nekaj časa, da se je vse uredilo in postavilo na svoje mesto. Vmes so prišli še drugi projekti in nove pesmi, zato je Helij za nekaj časa počakal v predalu. Letos so se Kvatropirci ob ponovnem pregledu materiala za album odločili, da je napočil pravi trenutek, da pesem ugleda luči sveta. Nastal je popolnoma nov, letošnji aranžma pesmi, ki ga sedaj predstavljajo poslušalcem.

Kvatropirci bodo v naslednjem letu proslavili svojih 15 let, kar je dovolj dolga doba, da se je nabralo veliko spominov in izkušenj. Začeli so leta 2011, precej spontano, ko jih je združilo petje v mešanem pevskem zboru Odmev. Takrat še niso razmišljali o tem, kam jih lahko pripelje skupno petje. Nastopali so na manjših odrih, na vaških prireditvah in lokalnih dogodkih, kjer so nabirali izkušnje in počasi gradili svojo prepoznavnost. Sčasoma so iz razmeroma neznane zasedbe postali ena najbolj opaznih vokalnih skupin pri nas. V vseh teh letih so šli skozi najrazličnejša obdobja. Bilo je veliko lepih trenutkov, pa tudi takih, ki so zahtevali potrpljenje in prilagajanje. Kljub temu pravijo, da se med seboj nikoli niso zares sprli. Glasba jih vedno znova poveže in pomiri, prijateljstvo pa je tisto, kar jih drži skupaj tudi takrat, ko postane naporno. Od prvih zborovskih korakov in prvih avtorskih poskusov so prišli do sodelovanj z uveljavljenimi glasbeniki in do nastopov na največjih slovenskih odrih. Ob obletnici poudarjajo, da je največ vredno to, ko slišijo občinstvo, kako poje njihove pesmi. Takrat dobijo občutek, da njihovo delo res doseže ljudi.