Kvatropirci: Raje imamo pivo, a tudi v vinu uživamo v pravi družbi

V vročih poletnih dneh se prileže kozarec dobrega vina, ki je v dobri družbi še boljšega okusa, so prepričani fantje skupine Kvatropirci. Seveda pa ne sme manjkati niti dobra glasba, zato so fantje izdali novo pesem z naslovom Ti, kakor vino. Gre za veselo, poletno skladbo, v kateri je tokrat kot solist nastopil dokaj novi član skupine Albin Jordan. Kako se je odrezal, kaj ga je zmedlo na snemanju videospota in kako so se v spotu tokrat znašli Fehtarji?

Kvatropirci v teh vročih poletnih dneh v svet pošiljajo novo pesem, ki nosi naslov Ti, kakor vino. Vesela in poskočna poletna skladba bo odlična spremljava na morju, kjer pa seveda ne sme manjkati niti kozarec dobrega vina. "Že iz našega imena Kvatro-pirci se vidi, da v osnovi najraje spijemo kakšen vrček piva, ampak tudi v vinu zelo uživamo, sploh, če je v pravi družbi," je ob izdaji pesmi povedal eden od članov skupine Samo Kališnik.

Kvatropirci v teh vročih poletnih dneh v svet pošiljajo novo pesem, ki nosi naslov Ti, kakor vino. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Tudi fantje so se skupaj že večkrat odpravili na krajši dopust. "Poleti vino največkrat prav pride na plaži, ko je za odžejati odlična kakšna bevanda ali špricer. Kvatropirci smo večkrat tudi šli skupaj na morje, na krajši oddih na Krk in tam je bilo tako bevande kot tudi špricarja vedno dovolj," je dejal avtor melodije, ki je tokrat besedilo pesmi zaupal svoji ženi Jasmini Šmarčan Kališnik."Zdaj sva z mojo Jasmino napisala že osem pesmi, a vse še niso izdane. Večina je za našo skupino, bolj romantične, lepe pesmi so. Nova pesem je malo hitrejša in bolj poletna. Pri nama gredo stvari kar same od sebe. Najprej jaz napišem melodijo, nato ona besedilo in potem prilagajava. Se pa zaradi pesmi nikoli ne skregava," je zaupal.

V novi pesmi je v ospredje kot solist prvič stopil najnovejši član Albin Jordan. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

V novi pesmi je v ospredje kot solist prvič stopil najnovejši član Albin Jordan, ki se je skupini pridružil pred dvema letoma. "To je za Albina že sedmi ali pa celo osmi videospot, ki smo ga posneli, odkar se nam je pridružil. Je pa to njegov prvenec in njegov prvi solo. Sam mislim, da se je odrezal super. Pri snemanju videospota je bil sprva malo napet, ker je imel toliko lepih punc okoli sebe. Potem pa se je sprostil in uredil stvari v 'piko'," ga je pohvalil Samo in dodal, da je tudi pevsko oddelal z odliko.