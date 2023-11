Kvatropirci z novo odo ljubezni Nepozabljena

Kvatropirci predstavljajo novo odo ljubezni z naslovom Nepozabljena, pod katero se tokrat podpisujta glasbena mojstra Matjaž Vlašič in Marko Vozelj. "Nepozabljena je naša druga pesem, ki je delo Matjaža in zelo veseli smo, da je prišlo do ponovnega sodelovanja z njim. Čudovito besedilo je napisal Marko Vozelj s pomočjo našega Albina," pravijo.

Videospot za pesem so posneli v Dalmaciji na otoku Ugljan, glavno vlogo pa so tokrat zaupali plesalki Eleni Intihar. Kvatropirce novembra znova čaka znamenit KvatroVečer v Kamniku, ki je že razprodan. V goste so letos povabili glasbenega prijatelja Jana Plestenjaka, s katerim bodo pričarali večer melodij in spominov.