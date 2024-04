Kylie Minogue bo otvorila letošnji festival Sziget

"Kylie Minogue je ena najbolj uspešnih avstralskih umetnic vseh časov z več kot 80 milijoni prodanih plošč po vsem svetu. Sodelovala je z izvajalci, kot so Robbie Williams, Nick Cave in Dua Lipa," so na nedavni novinarski konferenci, na kateri so razkrili letošnje nastopajoče, povedali organizatorji. Na glavnem odru se bodo do zadnjega dneva festivala vrstili izvajalci, kot so Halsey, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith in Fred Again.