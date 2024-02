Kylie Minogue bo prejela častno nagrado brit.

Poleg Taylor Swift , Olivie Rodrigo in Lane Del Rey je Kylie Minogue nominirana za nagrado brit v kategoriji mednarodnih izvajalcev leta. Pevka je že potrdila, da bo na prireditvi tudi nastopila, na odru pa se bo tako pridružila Dui Lipa in Raye . Kylie je o nagradi dejala: "Nadvse sem navdušena, da sem počaščena z nagrado globalna ikona in da se lahko pridružim poimenskemu krogu tako neverjetnih umetnikov."

Kylie je osvojila že tri nagrade brit in prodala več kot 80 milijonov plošč po vsem svetu. Imela je tudi devet albumov na prvem mestu v Združenem kraljestvu in sedem singlov na prvem mestu v Združenem kraljestvu.

Nagrada Brits icon Award je najvišje priznanje, ki ga podeljujejo organizatorji in je "rezervirano za resnično izjemne umetnike". Leta 2021 je Taylor Swift postala prva ženska, ki je osvojila to prestižno nagrado. Prejšnji dobitniki so Sir Elton John , David Bowie in Robbie Williams .

V začetku februarja je bila avstralska pevka in tekstopiska počaščena z uvodno nagrado za najboljši pop plesni posnetek na grammyjih za svojo uspešnico Padam Padam, ki je lansko poletje postala viralna.

Med nominiranci za letošnje nagrade brit so tudi The Rolling Stones, Little Simz in Arlo Parks. Raye je največkrat nominirana izvajalka za leto 2024 s sedmimi nominacijami, kar je nov rekord za enega izvajalca v enem letu. Njene nominacije vključujejo kategorije najboljši album, najboljši novi izvajalec, najboljša pop izvajalka in izvajalec leta.

Organizatorji so se letos odločili, da razširijo kategorijo nominirancev za najboljšega izvajalca leta s petih na deset, saj so bili deležni številnih kritik zaradi šovinizma, ker so bili v tej kategoriji minulo leto nominirani izključno moški. Slovesnost v londonski O2 Areni bodo vodili Clara Amfo, Maya Jama in Roman Kemp.