Kylie Minogue med nastopom planila v jok

Avstralska pop pevka Kylie Minogue je po 14 letih spet stopila na oder festivala Glastonbury, saj je leta 2005 zaradi diagnoze raka na dojki morala prav ta nastop odpovedati. Med koncertom je omenila zamujene trenutke na glasbenih odrih in se tako pred množico zlomila.

51-letni avstralski pevki in igralki Kylie Minogue so leta 2005 diagnosticirali raka na dojki, zato je morala med drugim odpovedati svoj nastop na festivalu Glastonbury v Somersetu. Ravno tam pa je zdaj, po 14 letih, stopila na oder in 100.000 obiskovalcev festivala navdušila s 75-minutnim nastopom. Medtem ko je govorila o času, ko je izvedela za raka, se je zlomila in zajokala. Oboževalci so jo spodbudili z glasnim aplavzom in nadaljevala je: "Leta 2005 bi morala biti tukaj. Želim si, da bi bile stvari drugačne, ampak takšno je življenje."

Kylie Minogue se je na festivalu Glastonbury zlomila pred množico. FOTO: Profimedia

Na odru pa ni vseskozi nastopala sama, za izvedbo pesmi Can't get you out of my head je poleg povabila pevca skupine ColdplayChrisa Martina, kasneje pa je presenetila z duetom, ko se ji je pri pesmi Where the wild roses grow pridružil avstralski glasbenik Nick Cave, ki je tudi avtor te pesmi. Seveda pevka ni pozabila niti na preoblačenje, v dobri uri je tako zamenjala kar pet oblek. Po poročanju tujih medijev naj bi bila ena od teh vredna skoraj 56.000 evrov.

Obleka, vredna skoraj 56.000 evrov, ki jo je nosila Kylie Minogue na festivalu Glastonbury. FOTO: Profimedia

Ob postavitvi nesrečne diagnoze pa, takrat 36-letna Kylie, ni črtala le nastopa na festivalu, morala je prekiniti tudi svojo turnejo Showgirl. Takoj po operaciji je začela kemoterapijo in za nekaj časa izginila iz javnosti. Po uspešnem zdravljenju pa se je na turnejo vrnila in začela ozaveščati o tovrstenm raku. Leta 2008 je francoska ministrica za kulturo Christine Albanel povedala, da zdravniki opažajo pevkin vpliv na mlade ženske, saj jih je veliko več začelo hoditi na redne preglede dojk. Nastopili tudi Miley Cyrus in Billie Eilish Na petdnevnem festivalu Glastonbury, ki ga vsako leto obišče okoli 200.000 ljudi, sta med drugim nastopili tudi Miley Cyrus in Billie Eilish. Prva je svoj nastop začela z Nothing breaks like a heart, kasneje navdušila s priredbo Back to black pokojne Amy Winehouse, prešla pa je tudi na rock klasike Led Zeppelinov in Metallice. Presenečenjem pa kar ni bilo konca, na odru se ji je pridružil tudi oče Billy Ray Cyrus in skupaj sta zapela Old town road. Miley je pokazala, da še vedno trdo dela ter da je njen glas iz leta v leto le še boljši in zmogljivejši, ni pa skoparila niti s provokativnimi plesnimi gibi.

Miley Cyrus na festivalu Glastonbury. FOTO: Profimedia