Kylie Minogue o sodelovanju s Princem: Skoraj so se mi uresničile sanje

52-letnica je radijskemu voditelju zaupala, da je glasbeno ikono spoznala po enem od njegovih nastopov v Londonu, kmalu za tem pa sta skoraj posnela pesem. ''Skoraj so se mi uresničile sanje, v katere je bil vključen Prince. Skupaj sva se družila. In naenkrat me je postavil v neprijeten položaj z vprašanjem: 'In, kje je tvoje besedilo?'''Naslednja stvar, ki se je spominja, je njen odhod domov s kaseto v roki. Na mediju je bilo posneta glasbenikova izvedba skladbe z naslovomBaby Doll. Kylie je najbolj fasciniralo dejstvo, da je Prince ponoči spal zgolj štiri ure, v preostalih dvajsetih pa ustvarjal, ob tem pa je ravno v ta čas umestil delo na njuni skupni pesmi.

''Predlog sem predala svoji založbi, saj je bil za sodelovanje zainteresiran tudi on, žal pa se vodilni na založbi s tem niso strinjali. To je bilo to. Verjetno nisem bila dovolj odločna. Enostavno nisem bila prepričana o sebi, da bi se jim uprla,'' se spominja priložnosti, ki se ji je izmuznila.