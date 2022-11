Lačni Franz: Prišel je čas za slovo

Vsi, tako publika kot kritiki nam priznavajo, da smo bili zeli originalen in samosvoj bend, ki je zaznamoval jugoslovansko in slovensko glasbeno sceno. Devet albumov s prvo postavo in še pet z drugo je prineslo veliko novega, provokativnega in inovativnega v naš samoizumljeni rockerski žanr, ki se je skozi leta iz kabaretnega rocka razvil v hard indie, kar so povedali glasbeni novinarji in uredniki. Zato sem zelo ponosen in srečen, da sem lahko sodeloval z vrhunskimi glasbeniki in ustvarjal na sceni sorodnih duš mladih ljudi vseh starosti.

Ne bo držalo. Ladja norcev je pokazala, da se je nova generacija na čelu z Mrfy in Koala Voice, pohrustala stare mantre in danes polni odre širom domovine. Še vedno migajo tudi Ana Pupedan in Zmelkoow. Pa še koga sem pozabil. Sam sem pa res bolj star in bolj nor. Priznam.

Je Ljubljana in Slovenija konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih res čislala zgolj punk, ne pa novovalovskega, zajebantskega, romantičnega pop rocka, kot so ga v ostalih balkanskih prestolnicah?

Res je. Juniorji so impozantno nadgradili stari zvok in prepričali tudi najbolj zadrte stare fane, ki razen redkih jamračev, danes Tinetu, Aneju, Luki n Boštjanu priznavajo, da so brand Lačni Franz oplemenitili s svojim igranjem. Ampak, tako kot se je z staro zasedbo zgodilo leta 1997, se je mladcem zgodilo zdaj. Prišel je čas za slovo. Fantje so redno zaposleni in bodo živeli od svojih poklicev. Sam ostajam profesionalni glasbenik in grem pa seveda naprej.

Ta album nima nobene zveze juniorji iz leta 2014. Boštjan je fejst fant in dober pevec. V peno sprememb sta ob Velkavrhu skočila tudi kolega Kreslin in Janez Zmazek, pa albumu to vseeno ni pomagalo prepričati publike. Sam sem aktivno sodeloval in tudi pel na mariborski promociji. Se zgodi.

Podelitev Zlatih Lačnih Franzev je bila nekako primeren labodji spev zgodbe Lačnega Franza, kdo, po kakšnem ključu se je nekdo sploh kvalificiral za dobitnika, so bili vsi dobitniki pomemben del vaše zgodbe?

Kot oče ideje o nagradi Zlati Lačni Franz sem imel tudi čast izbrati nagrajence. Vsak je na svoj način prispeval k razvoju skupine na čelu z našim producentom, legendarnim Buldožerjem Borisom Beletom, ki mu bom v naslednji dneh osebno odnesel zlatega dinozavra, saj mu je zlomljeno rebro preprečilo, da bi se osebno udeležil prireditve. Nagrajenci so nas fotografirali, nam oblikovali ovitke, snemali koncerte in videospote in vrteli našo glasbo na radijskih valovih, skratka skrbeli so za to, da nas publika spozna in dojame takšne, kot smo v resnici bili in smo.

Kako gledate na sodobnike Kreslina, Lovšina, Anjo Rupel, ki se vam bodo pridružili na odru Cvetličarne? S kom ste si (bili) najbližje in na koga vas veže najbolj nor skupni spomin, dogodivščina?

Z Vladom sva z njegovim fičkom, z modro strelo, potovala po Slovenji, v vsaki mlaki lovila ribe in nastopala na mladinskih delovnih akcijah. Nikoli nisva bila konkurenta, ampak vedno prijatelja in kolega, kar je mnogim nerazumljivo. Pero mi je strokovno pojasnil rockerski način življenja, z Anjo, ki je bila črna kraljica novega vala, v katero so bile zaljubljena cele generacije jugoslovanske moške rockerske publike, pa sva se kot predstavnika Slovenije srečevala na najrazličnejših balkanskih odrih. Lahko vam izdam, da bo gostov še več. Radi bi popolnili postavo, ki je posnela Zdravljico in simbolično predali štafeto mlajšim kolegom, ki jih bo simbolično zastopal Štras iz Mrfy. No, pa sem izdal skrivnost. Ampak, zakaj pa so skrivnosti, a ne?

Kaj se dogaja z vašim dokumentarcem, Pero in Vlado sta vas prehitela za nekaj let, praktično nam ga dolgujete, kakšen bo, kdaj ga lahko pričakujemo?

Epidemija je ustavila snemanje. Spomladi nadaljujemo. Pol filma je posnetega. Režiser Praslovana je Slobodan Maksimović, ki pravkar zaključuje promocijo svojega filma Kapa; film je odličen in ga globoko priporočam tudi odraslim, tako, da se bo januarja lahko lotil tudi igranega dela filma o meni. Mogoče bo drugo leto ob tem času že na ogled. Držite pesti.