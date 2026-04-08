Glasba

Laday Gaga v filmu Hudičevka v Pradi 2 sodeluje s pesmijo

Los Angeles, 08. 04. 2026 13.31

K.Z. STA
Lady Gaga

Že dlje časa so v zraku ugibanja o vlogi Lady Gaga v nadaljevanju filmske uspešnice Hudičevka v Pradi. Sedaj je potrjeno, da pop ikona sodeluje s pesmijo. V najnovejšem napovedniku filma je namreč mogoče slišati odlomek pesmi, za katero sta moči združili Lady Gaga in raperka Doechii. V 20th Century Studios navajajo, da gre za pesem Runway.

V studiih niso razkrili, ali je Lady Gaga stopila tudi pred kamero. Jeseni so sicer pevko opazili na prizorišču snemanja filma.

V napovedniku filma Hudičevka v Pradi 2 je ponovno videti Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt. Mirandina nekdanja asistentka Andy se v nadaljevanju vrne kot urednica Mirandine modne revije Runway. Film, ki ga je režiral David Frankel, v slovenske kinematografe prihaja konec aprila.

Film Hudičevka v Pradi iz leta 2006 prinaša zgodbo o uspešni urednici priznane modne revije Mirandi Priestly, ki greni življenje svoji novi asistentki Andy Sachs. Kljub neverjetnim muham šefice Andy v službi vztraja in na koncu celo zasenči veliko bolj zagnano Emily.

Preberi še Vrnitev Hudičevke: izšel težko pričakovani napovednik

Poleg Streep, Hathaway in Blunt je v nadaljevanju v vlogi Nigela ponovno zaigral Stanley Tucci. Novi v igralski zasedbi pa so Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux in Lucy Liu.

Film Hudičevka v Pradi temelji na istoimenskem romanu Lauren Weisberger. Ta ga je napisala na podlagi lastnih izkušenj v modni industriji: bila je pomočnica slavne Anne Wintour, urednice ameriškega Voguea.

Siddharta 'proti' Big Foot Mama: Nov izziv za nas in občinstvo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pismonosa
08. 04. 2026 15.47
Igralska zasedba prestara, čas je, da starci dajo mladim priložnost, poznamo kako mlado superzvezdo? Za sabo naj samo v studijih pogasnejo luči in zaprejo hoolywood, film bo polomija v kinih, ker enostavno nikoga vec ne briga, drugačni časi
