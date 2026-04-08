Laday Gaga v filmu Hudičevka v Pradi 2 sodeluje s pesmijo

V studiih niso razkrili, ali je Lady Gaga stopila tudi pred kamero. Jeseni so sicer pevko opazili na prizorišču snemanja filma.

V napovedniku filma Hudičevka v Pradi 2 je ponovno videti Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt. Mirandina nekdanja asistentka Andy se v nadaljevanju vrne kot urednica Mirandine modne revije Runway. Film, ki ga je režiral David Frankel, v slovenske kinematografe prihaja konec aprila.

Film Hudičevka v Pradi iz leta 2006 prinaša zgodbo o uspešni urednici priznane modne revije Mirandi Priestly, ki greni življenje svoji novi asistentki Andy Sachs. Kljub neverjetnim muham šefice Andy v službi vztraja in na koncu celo zasenči veliko bolj zagnano Emily.