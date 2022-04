Ladov zlati gumb vabi v svet mladostniške zaljubljenosti

Ano Grdadolnik , ki glasbo ustvarja pod umetniškim imenom Anna, je širše slovensko občinstvo spoznalo v osmi sezoni šova Slovenija ima talent , kjer je s svojim udarnim vokalom Lada Bizovičarja s stola izstrelila direktno na tla, pri čemer zabavni žirant k sreči ni utrpel hujših poškodb. Ana, ki je Lada navdušila do te mere, da ji je podaril zlati gumb, tudi po šovu ne miruje, temveč še naprej pridno ustvarja in se tako sedaj predstavlja s pesmijo Ko sanje oživijo , s katero poslušalce vabi v svet mladostniške zaljubljenosti.

"Moja nova skladba tokrat govori o medsebojnem dopolnjevanju, iskreni ljubezni in sanjah o skupni sreči," je o novi skladbi dejala simpatična Štajerka in dodala, da se je, ne glede na vse, vedno treba držati pravila: "Četudi se naše poti razidejo, jim želimo le najboljše." Pri novi skladbi je Ana moči združila z Martinom Lesjakom in Rokom Lunačkom, ki sta poskrbela za besedilo ter s Krešimirjem Tomcem, ki se je pridružil pri ustvarjanju glasbe. Za pesem je glasbenica posnela videospot in to kar na dveh lokacijah. Pri spotu sta moči združila Gal Vivat in Žiga Kalan.