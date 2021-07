Lady Gaga bo znova nastopila z legendarnim Tonyjem Bennettom

New York, 20.07.2021, 19:26 | Posodobljeno pred 39 minutami

Legendarni Tony Bennett bo znova nastopil v duetu s pevko Lady Gaga, to pa naj bi bila njegova zadnja dva nastopa. Dve noči v New Yorku bodo oboževalci dobrega popa, jazza in show melodij lahko prisluhnili pevcema, Bennett pa bo tako obeležil svoj 95. rojstni dan.