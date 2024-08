Lady Gaga hvaležna za uspeh dueta z Brunom Marsom: Tako veliko mi pomeni

"Hvaležna sem, ko vidim, kako se je pesem dotaknila vaših src in kako je videospot sprožil val plesa in zabave. Hvala, hvala, hvala, ker imate radi najino pesem in upam, da bo sporočilo ljubezni, ki sva ga delila, še naprej ustvarjalo posebne trenutke v vaših življenjih," je zapisala in zaključila: "Moč glasbe je velika in vaša ljubezen, ki jo gojite do te skladbe, me na to opominja." Glasbenica in igralka je ob zapisu delila nekaj fotografij, na katerih je odeta v podobno modo, kot jo je izbrala za spot.