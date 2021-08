Lady Gaga in Tony Bennett bosta izdala drugi skupni album

35-letna zvezdnica in 95-letni legendarni pevec bosta znova združila moči in to jesen izdala drugi skupni album z naslovom 'Love for Sale'. Gaga je novico sporočila prav na pevčev 95. rojstni dan, spodaj pa pripisala, da je zelo počaščena, da lahko znova sodeluje s "prijateljem Tonyjem". V teh dneh bosta zvezdnika nastopila tudi v živo v New Yorku, to pa bosta hkrati zadnja dva nastopa za pevca, ki že nekaj časa trpi za Alzheimerjevo boleznijo.

Lady Gaga je oboževalce razveselila z novico, da bo v sodelovanju s Tonyjem Bennetom izdala že drugi album z naslovom Love for Sale, s katerim bosta počastila pesmi Cola Porterja. Gaga je veselo novico sporočila na 95. rojstni dan legendarnega pevca Bennetta: "Na dan, ko sva izdala prvi skupni album Cheek To Cheek, me je Tony poklical in vprašal, če bi z njim želela posneti še enega," je pod fotografijo, s katero je naznanila prihod novega albuma, zapisala 35-letnica. icon-expand Lady Gaga in Tony Bennett FOTO: Instagram "Vedno sem zelo počaščena, ko lahko zapojem skupaj s prijateljem Tonnyjem, zato sem seveda povabilo takoj sprejela," je še dodala pevka, ki je pred kratkim navdušila v napovedniku za film o modni hiši Gucci. icon-expand V teh dneh bosta zvezdnika nastopila v New Yorku. FOTO: Profimedia Zvezdnika bosta v teh dneh za oboževalce pripravila tudi dva koncerta v New Yorku, s katerima se bo pevec poslovil od nastopanja. Bennettova družina je namreč februarja potrdila, da pevec trpi za Alzheimerjevo boleznijo, a je njegova žena Susan Benedetto dejala, da se Tony Lady Gaga še spominja: "Še ve, kdo je ona. Gaga je čudovita in težko jo je pozabiti."