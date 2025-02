Lady Gaga izdala novo pesem: 'Ponovno rešuje pop glasbo'

Abracadabra je udarna in plesna pesem, ki mnoge spominja na Gagine hite iz preteklega desetletja. "Tolikokrat glasbenike prosimo, da se vrnejo k stilu specifičnega albuma ali obdobja, naj bo to zaradi nostalgije ali pa zato, ker je bila to dejansko najboljša glasba, ki so jo ustvarili. Čutim, da je Gaga prva umetnica, ki ji je to uspelo. Ne le, da se je vrnila v svoje obdobje iz leta 2010, izboljšala ga je," je zapisala ena od uporabnic platforme YouTube.

Lady Gaga je po mesecih namigovanj razkrila naslov in datum izida sedmega albuma. Oboževalce je razveselila z novico, da bo njen album, ki ga je naslovila Mayhem, luč sveta ugledal 7. marca."Album se je začel kot soočanje s svojim strahom pred vrnitvijo k pop glasbi, ki so jo oboževali moji prvi oboževalci," je dejala glasbenica in ustvarjalni proces opisala kot ponovno sestavljanje razbitega ogledala: "Tudi če koščkov ne moreš sestaviti popolno, lahko ustvariš nekaj lepega in celovitega na svoj nov način."

Znano je tudi, katere pesmi sestavljajo prihajajoči album. Pesmi, ki ga sestavljajo, se glasijo: Disease, Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You, Killah (feat. Gesaffelstein), Zombieboy,Lovedrug, How Bad Do U Want Me, Don't Call Tonight, Shadow of a Man, The Beast, Blade of Grass in Die With a Smile (feat. Bruno Mars).