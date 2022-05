Lady Gaga izdala pesem za novi Top Gun in pozirala s Cruisom

Prejšnji mesec je Gaga na družbenem omrežju zapisala, da je v pisanje balade vložila veliko truda: "Na tej pesmi sem delala več let, jo pilila do popolnosti, jo delala našo. Želela sem narediti glasbo, v kateri si delimo našo globoko potrebo po razumevanju in poskušanju razumevati drug drugega. Ta pesem je ljubezensko pismo svetu med težkim obdobjem, ki ga preživljamo zdaj in ki smo ga preživljali." S skladbo stopa v velike čevlje, saj je prejšnja naslovna pesem Take My Breath Away leta 1986 prejela oskarja za najboljšo izvirno pesem.