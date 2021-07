Lady Gaga: Komaj čakam, da bom zapela s svojim prijateljem

Lady Gaga je že pripravljena na nastop z legendo jazz petja, Tonyjem Bennettom . Na družbenem omrežju Instagram je s svojimi oboževalci delila video, v katerem jim je dejala, da Tony že polni njen dom s svojo glasbo, v ozadju pa je mogoče slišati pesem Cheek to Cheek .

"Prihajam, Tony! Komaj čakam, da bom zapela s svojim prijateljem. Tako Tony s svojo glasbo vsak dan napolni moj dom," je ob videoposnetku zapisala Gaga. Ta je že pred dnevi oznanila, da bo ponovno nastopila z Bennettom, ko je zapisala: "Sem počaščena in navdušena, da bom skupaj s Tonyjem praznovala njegov 95. rojstni dan na teh dveh posebnih koncertih."

Bennettova družina je potrdila, da pevec trpi za Alzheimerjevo boleznijo, a je njegova žena Susan Benedetto dejala, da se Tony še spominja Lady Gaga: "Še ve, kdo je ona, ampak Gaga je čudovita in jo je težko pozabiti." Pevka je že v New Yorku, od koder je objavila dve fotografiji na družbenem omrežju Instagram, s Tonyjem pa bo zapela na dveh koncertih, 3. in 5. avgusta.