Koncert Lady Gaga privabil 2 milijona ljudi, policija preprečila bombni napadi

Lady Gaga, ameriška pevka in igralka, sledi vzgledu starejše kolegice Madonne. Na eni najbolj znanih plaž na svetu, brazilski Copacabani, je priredila brezplačni koncert, ki mu je prisostvovalo več kot dva milijona ljudi. Prizorišče so preuredili v koncertni oder, to pa je bil največji koncert 39-letnice doslej. Brazilska policija pa je sporočila, da je preprečila bombni napad. Dve osebi so aretirali.

Lady Gaga je na brezplačnem koncertu na plaži Copacabana v Riu de Janeiru nastopila pred približno 2,1 milijona ljudmi. V Brazilijo je prav s tem namenom, da so del občinstva, pripotovalo približno pol milijona turistov, kar je bil tudi cilj mesta, ki je za zvezdničin nastop plačalo, saj si želi povečati ekonomsko moč zvezne države in njene prestolnice, ki ima težave na področju gospodarstva.

Lady Gaga je v Braziliji nastopila pred 2,1 milijona ljudmi. FOTO: AP icon-expand

39-letnica je v Braziliji nazadnje nastopala leta 2012, saj je pet let pozneje zaradi zdravstvenih težav morala odpovedati koncert v sklopu festivala Rock in Rio, to pa je bil njen največji koncert doslej, na odru pa je stala dve uri. Za uvod je izbrala operno izvedbo uspešnice Bloody Mary iz leta 2011, nadaljevala pa je s singlom Abracadabra, ki je del njene nove plošče Mayhem.

"Brazilija, pogrešala sem te! Tako zelo sem te pogrešala!" je pozdravila zbrane, nato pa nadaljevala z uspešnico Poker Face. Kot poročajo tuji mediji, je na koncert uspela privabiti podobno množico, kot je to lanskega maja storila Madonna, ki je nastopala na isti plaži, tudi takrat pa so jo spremenili v ogromno koncertno prizorišče.

"Zelo sem počaščena, da sem lahko nocoj tukaj z vami!" je bila navdušena pevka, njene besede pa so iz angleščine sproti prevajali v portugalščino. "Nocoj pišemo zgodovino, a tega nihče ne počne sam. Brez vas, čudoviti ljudje iz Brazilije, ne bi doživela tega trenutka. Hvala, da z mano pišete zgodovino! Brazilci ste razlog, da danes sijem, poleg vseh stvari, za katere sem hvaležna, pa še posebej cenim to, da ste me počakali. Name ste čakali več kot 10 let!" je dejala in pojasnila, da je trajalo toliko časa, ker se je morala pozdraviti in postati močnejša.

Koncert naj bi mestu prinesel nekaj manj kot 94 milijonov evrov, kar je za 30 odstotkov več kot Madonnin koncert. Mesto načrtuje, da bo takšne koncerte prirejalo vse do leta 2028, za izvedbo pa so izbrali mesec maj, ki naj bi bil ekonomsko najslabši mesec. Izvedba je zahtevala tudi posebno varovanje, na terenu pa je bilo 3300 vojakov, 1500 policistov in 400 gasilcev.

V Brazilijo je na brezplačni koncert Lady Gaga pripotovalo pol milijona oboževalcev. FOTO: AP icon-expand

'Uresničitev sanj'

Mesto je bilo že več dni pred koncertom polno pevkinih oboževalcev, nekateri pa so se v želji, da bi zvezdnico vsaj za trenutek uzrli, po cele dneve gnetli pred njenim hotelom. Nič drugače ni bilo na dan koncerta, saj so najbolj zvesti na plažo prišli že ob sončnem vzhodu, da bi si zagotovili svoje mesto pred odrom.

Ena od obiskovalk koncerta, ki je prišla v družbi sestre, je za Sky News dejala: "To je uresničitev mojih sanj. Gaga je kot oseba in umetnica oblikovala del moje osebnosti."