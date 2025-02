Lady Gaga napovedala 'kaos' na legendarni brazilski plaži

"V veliko čast mi je, da so me povabili, da zapojem za Rio," je novico, da bo nastopila na legendarni plaži Copacabana komentirala zvezdnica Lady Gaga . "Vso mojo kariero so bili podporniki iz Brazilije del življenjske sile 'malih pošasti' (op. a. tako Lady Gaga imenuje svoje podpornike) ."

"Že leta sem hrepenela, da bi nastopala za vas, in srce se mi je zlomilo, ko sem pred leti zaradi hospitalizacije morala odpovedati nastop. Vaše razumevanje, da potrebujem ta čas za ozdravitev, mi je pomenilo vse na svetu. Zdaj se vračam in počutim se bolje kot kdaj koli prej ter trdo delam, da bo ta koncert tisti, ki ga ne boste nikoli pozabili," je še zapisala zvezdnica.

Vrnitev Lady Gaga in izid njenega novega albuma se veseli marsikateri oboževalec, pričakovanja pa so se še povečala, ko je zvezdnica pred nekaj tedni izdala najnovejši singl z naslovom Abracadabra. Videospot in sama pesem je, po odzivih sodeč, javnost navdušila, podporniki pa se v en glas strinjajo, da se Gaga vrača k svojim koreninam in tako "ponovno rešuje pop glasbo".