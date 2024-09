Lady Gaga napovedala spremljevalni album filmu Joker: Norost v dvoje

Naslovnico novega albuma krasi slika Lady Gaga pod tušem in z rešilnim jopičem, naličeno v slogu Jokerja. Na Instagramu je zapisala: "Harlequin. 27. september. Spremljevalni album k filmu Joker: Norost v dvoje." S svojimi oboževalci je delila tudi fotografijo škatle mleka, na kateri so na eni od stranic natisnjeni naslovi pesmi. Med njimi sta pesmi World On A String in Get Happy .

Album uvede pesem Good Morning, na njem pa so še pesmi Oh, When The Saints, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie A Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake in That's Life.

Lady Gaga je sicer zadnjih nekaj dni na svojem profilu na Instagramu oboževalce nagovarjala s skrivnostnimi sporočili, kot sta "Pripravljena na intervju" in "Ne govorite mi, kaj naj oblečem".

Posnela video, ki vabi v pariški Louvre

Za muzej Louvre pa je Lady Gaga posnela video, v katerem znameniti Moni Lizi na obraz nariše nasmeh. Na posnetku, ki ga je objavil muzej, se kot lik iz filma Joker: Norost v dvoje Harley Quinn s šminko loti mojstrovine Leonarda da Vincija.