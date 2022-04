Lady Gaga o pesmi za novi Top Gun: To je moje ljubezensko pismo svetu

Slab mesec pred premiero nadaljevanja legendarnega filma Top Gun, je ameriška glasbenica Lady Gaga razkrila, da je napisala pesem za filmsko uspešnico. V čustvenem zapisu je na Instagramu razkrila, da je pesem ljubezensko pismo svetu po težkem obdobju, ki smo ga preživeli.

Lady Gaga je za nadaljevanje filma Top Gun: Maverick napisala naslovno pesem Holy My Hand, ki bo izšla 3.maja. Na Instagramu je objavila svojo fotografijo in v zapisu razkrila, kaj ji nova pesem pomeni. "Če se odločiš, s teboj bom potoval skozi življenje, ne bom te spustil do samega konca," je le delček pesmi, ki prihaja 3.maja, dobre tri tedne pred premiero filma Top Gun: Maverick.

icon-expand Lady Gaga FOTO: Profimedia

"Ko sem napisala to pesem za Top Gun: Maverick, se niti nisem zavedala, koliko plasti se je raztezalo po srcu filma, po moji lastni psihi in naravi sveta, v katerem živimo," je zapisala Gaga, ki je zadnjo pesem izdala pred dvema letoma: "Na tej pesmi sem delala več let, jo pilila do popolnosti, jo delala našo. Želela sem narediti glasbo, v kateri si delimo našo globoko potrebo po razumevanju in poskušanju razumevati drug drugega. Ta pesem je ljubezensko pismo svetu med težkim obdobjem, ki ga preživljamo zdaj in ki smo ga preživljali. Tako dolgo sem si želela, da bi jo lahko slišali tudi vi. In komaj čakam, da pride 3. maj, da jo boste slišali."

Pesem Hold My Hand bo naslednica legendarne balade Take My Breath Away, ki je leta 1986 osvojila oskarja za najboljši filmski singel. Pesem je uspela tudi zahvaljujoč uspešnosti prvega filma Top Gun. Nadaljevanje Top Gun: Maverick v kina prihaja 27. maja.