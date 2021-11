Lady Gaga o Tonyjevem boju z Alzheimerjevo boleznijo: To je srce parajoče

Lady Gaga je v intervjuju v oddaji The Zoe Ball Breakfast Show spregovorila o Tonyju Bennettu in njegovem boju z Alzheimerjevo boleznijo. Dejala je, da je srce parajoče gledati enega izmed njenih najljubših ljudi na svetu, kako se spopada s to zahrbtno boleznijo. Zvezdnica in 95-letni pevec sta posnela svoj drugi skupni album, ki je izšel prvega oktobra, zanj pa sta prejela šest nominacija za nagrado grammy.

Lady Gaga do Tonyja Bennetta goji močna čustva. Z glasbeno legendo sta sodelovala že več krat, zato je imela priložnost opazovati njegov boj z Alzheimerjevo boleznijo, ki so mu jo diagnosticirali leta 2016. Zvezdnica je dejala, da je srce parajoče opazovati enega izmed njenih najljubših ljudi, kako se sooča s to boleznijo.

icon-expand Lady Gaga in Tony Bennett FOTO: Profimedia

"Tony je eden izmed mojih najljubših ljudi na tem planetu in rada ga imam iz dna srca. Rada imam njegovo družino in njegovo ženo Susan. Od njega sem se ogromno naučila in čudovito je peti s tako glasbeno legendo toliko let. Skupaj pojeva že skoraj deset let in srce parajoče ga je opazovati, kako se bori z Alzheimerjevo boleznijo," je dejala 35-letna pevka.

Med tem se je tudi sama naučila veliko o tej bolezni in celo dala nasvet, kako ravnati z osebo, ki se bori s to težko boleznijo: "Ko ste z osebo, ki ima to bolezen, ki zavrtite glasbo iz njene mladosti in obljubim vam, da bodo oživeli na način, ki ga nihče ne pričakuje. Najin zadnji album je nastajal, ko je Tony že imel Alzheimerjevo bolezen in ga je odpel, kljub bolezni. Res sem navdušena nad njim." Gaga je dodala, da je sicer vsak primer drugačen, ker smo ljudje različni, njene misli pa so posvečene vsem.