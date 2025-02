Lady Gaga razkrila naslov in datum izida sedmega albuma

Lady Gaga je po mesecih namigovanj razkrila naslov in datum izida sedmega albuma. Oboževalce je razveselila z novico, da bo njen album, ki ga je naslovila Mayhem , luč sveta ugledal 7. marca. Novico je razkrila s pomočjo plakatov, ki so se začeli pojavljati po svetovnih prestolnicah, vse skupaj pa potrdila s kratkim posnetkom, ki ga je objavila na svojem profilu na Instagramu.

"Album se je začel kot soočanje s svojim strahom pred vrnitvijo k pop glasbi, ki so jo oboževali moji prvi oboževalci," je dejala glasbenica in ustvarjalni proces opisala kot ponovno sestavljanje razbitega ogledala: "Tudi če koščkov ne moreš sestaviti popolno, lahko ustvariš nekaj lepega in celovitega na svoj nov način." Po poročanju tujih medijev bo na albumu 14 pesmi, med njimi tudi singel Disease in nadvse uspešen duet z Brunom Marsom Die With a Smile.

V intervjuju za Los Angeles Times je zvezdnica dejala, da je album poln njene ljubezni do glasbe ter da je sestavljen iz mnogo različnih žanrov. "In konča se z ljubeznijo. To je odgovor na ves kaos v mojem življenju, da najdem mir z ljubeznijo. Vsaka pesem, ki sem jo napisala, me je ponesla v različne sanje, ki sem jih imela o preteklosti, skoraj kot spomin na vse te slabe odločitve, ki sem jih sprejela v življenju. Toda konča se na zelo srečnem mestu."

Gaga bo tretjo pesem z albuma, gre za istoimenski singel, predstavila v oglasnem bloku na prihajajočih grammyjih. Istočasno bo izdala tudi videospot, kasneje pa razkrila še preostali seznam pesmi. Še pred vsem tem pa se bo pridružila kopici zvezdnikov na dobrodelnem koncertu v Los Angelesu, kjer bodo s skupnimi močmi zbirali finančna sredstva za prizadete v uničujočih požarih.