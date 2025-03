'Lady Gaga se je čudovito vrnila k svojim čudaškim načelom'

Kljub temu da Lady Gaga velja za eno najboljših in najuspešnejših umetnic svoje generacije, je bila karierna pot zvezdnice nekaj zadnjih let vse prej kot trdna. Po uspehu prvih albumov je po mnenju glasbenih kritikov nekoliko izgubila rdečo nit in se iskala v glasbenih žanrih. Bolj ali manj uspešno je skočila tudi v filmske vode, kjer je na eni strani navduševala z vlogo v filmu Zvezda je rojena , na drugi pa se znašla v nemilosti slabih ocen filma Joker: Norost v dvoje. Ob izidu sedmega albuma Mayhem se kritiki strinjajo, da je iskanja konec in da je prava Lady Gaga nazaj!

Pri britanskem časopisu The Guardian so zapisali, da se je "čudovito vrnila k svojim čudaškim načelom" ter za album, ki so ga ocenili z oceno 4, dodali: "Zdi se, da je bilo tako rekoč vse zgrajeno z enim očesom na plesišču. Je dosledno dobro napisan, poln ritmov, ki te zagrabijo in izdatno opremljen z zanimivimi glasbenimi levimi zavoji." In kljub temu, da se je Gaga vrnila v stare vode, album po mnenju kritika Alexisa Petridisa ni ponavljajoč."Mayhem je morda vrnitev k temeljnim vrednotam, k Lady Gagi iz leta 2008, vendar je osupljivo to, da se ne zdi posebej retro. Namesto tega se zdi nenavadno aktualen."

Štiri od petih zvezdnic so pevkinemu novemu albumu namenili tudi pri portalu The Telegraph. "Očitno je, da misli resno. Svoj studio je napolnila z vrhunskimi producenti, svoje orožje pa z privabljajočimi se ritmi." Ob tem je kritik Neil McCormick dodal, da nekateri ritmi morda celo prisilijo v pokornost, namesto, da bi popeljali na plesišče, a da "je težko ne biti navdušen nad obsegom in intenzivnostjo Gaginih ambicij. Dokazala je, da je mojstrica pop form, in vsaka pesem je elegantno strukturirana in polna ritmov, ki te zagrabijo, nato pa potisnjena do svoje absolutne zvočne meje."