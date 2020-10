Lady Gaga z največ nominacijami za evropske nagrade MTV

Lady Gaga, ki ji je uspeh leta prinesla skladba Rain on me, ki jo je izvajala z glasbeno kolegico Ariano Grande, se je lahko pred kratkim razveselila velikega števila nominacij za evropske glasbene nagrade televizijske hiše MTV. Možnost za zmago ima v kar sedmih kategorijah, med drugim je tudi ena od nominirank v prestižni druščini pevcev in pevk, ki so se podali v boj za najboljšega izvajalca. Družbo ji v tej kategoriji delajo še Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Miley Cyrusin The Weeknd.